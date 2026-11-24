Màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của khoảng 200 người, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động.

Chuỗi hoạt động tập trung giới thiệu, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người, di tích lịch sử và tiềm năng phát triển du lịch của địa phương.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa dân gian của các dân tộc Dao, Tày, Nùng, Mông với sự tham gia của các nghệ nhân và người dân địa phương. Nhiều loại hình diễn xướng truyền thống như hát Páo dung, hát Then - đàn tính, trình diễn kèn Pí Lè, khèn và sáo Mông được giới thiệu. Đặc biệt, màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của khoảng 200 người tạo không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Du khách trải nghiệm viết chữ Nôm Dao, tìm hiểu nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao.

Cùng với đó, các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công, tập quán sinh hoạt truyền thống thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Nhiều nghề, kỹ thuật truyền thống được giới thiệu như xay ngô bằng cối đá, giã gạo, làm cơm lam, gói bánh gù, bánh cóc mò, in hoa văn bằng sáp ong trên vải, thêu họa tiết trang phục Dao đỏ, Dao Tiền và viết chữ Nôm Dao.

Không gian ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc trưng như bánh trôi nước, bánh chẩm chót, cơm lam, thắng cố, pắc pàn om xương… Các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp, dược liệu và sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế sản xuất. Các trò chơi dân gian và môn thể thao truyền thống như nhảy sạp, ô ăn quan, đi cà kheo, lày cỏ, bắn nỏ, đẩy gậy được tổ chức, tạo không gian giao lưu văn hóa giữa các dân tộc và du khách.

Hoạt động nhảy sạp thu hút sự tham gia, giao lưu của người dân và du khách.

Thông qua chuỗi hoạt động, xã Tam Kim tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, nghệ nhân và người thực hành di sản trong công tác bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững. Qua đó, góp phần xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo thêm sức hút cho Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, từng bước đưa hình ảnh quê hương, con người Tam Kim đến gần hơn với du khách.