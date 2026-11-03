Một ngày làm 3 nghề của cô gái Gen Z mê phim ảnh

Trần Bảo Trân (sinh năm 2002, TP.HCM) bắt đầu sáng tạo nội dung trên TikTok từ năm 2021. Từ những video hướng dẫn dành cho tân sinh viên, cô chuyển sang lĩnh vực giải trí, phim ảnh, tập trung review, phân tích tác phẩm Việt Nam và quốc tế.

Hiện tại, bên cạnh phát triển các kênh cá nhân, Trân còn làm nhân sự marketing cho một thương hiệu trong nước và producer (điều phối sản xuất) bán thời gian. Với cô, sáng tạo nội dung không chỉ là xuất hiện trước máy quay, mà còn đòi hỏi thời gian nghiên cứu, góc nhìn riêng và sự hiểu biết về quy trình sản xuất.

Niềm đam mê phim ảnh

Bảo Trân đến với công việc sáng tạo nội dung khá tình cờ. Năm 2021, khi phải ở nhà trong thời gian giãn cách vì dịch Covid-19, cô quyết định thử làm điều yêu thích từ lâu. Đó là sản xuất video trên TikTok.

Một số video bất ngờ thu hút lượng người xem lớn, tạo động lực để cô tiếp tục. Ban đầu, Trân làm nội dung hướng dẫn dành cho tân sinh viên, trước khi chuyển sang giải trí và phim ảnh.

Hiện nay, cô phát triển các kênh với vai trò riêng.Thay vì chỉ kể lại diễn biến tác phẩm hay đưa ra nhận xét chung, Trân muốn tạo không gian để khán giả cùng trao đổi về những chi tiết đáng bàn trong một bộ phim.

Bảo Trân đầu tư thời gian xem và nghiên cứu các tác phẩm trước khi thực hiện video đánh giá, bàn luận. Ảnh: NVCC.

Với Trân, yêu thích điện ảnh không dừng ở trải nghiệm xem phim. Cô thường tự hỏi vì sao một cảnh quay được dàn dựng theo cách nhất định, điều gì khiến một nhân vật trở nên thuyết phục hoặc tại sao lựa chọn của ekip có thể gây tranh luận. Những câu hỏi đó trở thành điểm khởi đầu cho nội dung.

Trân cho rằng khi khán giả Việt Nam ngày càng xem phim nhiều, nhu cầu tìm kiếm nơi để cùng phân tích, trao đổi sâu hơn về tác phẩm cũng lớn theo. Những đánh giá và trải nghiệm thực tế cũng giúp người xem có thêm góc nhìn trước khi quyết định lựa chọn một tác phẩm.

Khoản đầu tư lớn nhất của Trân là thời gian xem và nghiên cứu. Một bộ phim có thể cần được xem lại nhiều lần để kiểm tra chi tiết, ghi chú và tìm ra vấn đề đủ sức phát triển thành nội dung. Cô đọc thêm thông tin về đạo diễn, ekip, bối cảnh sản xuất, trả phí cho nhiều nền tảng xem phim, thường xuyên đến rạp và theo dõi các nguồn tin quốc tế.

Ngoài điện ảnh, Trân còn đi xem kịch và những loại hình biểu diễn khác để quan sát cách kể chuyện, tổ chức không gian, thể hiện cảm xúc. Cô cũng làm producer tại các set quay lớn nhỏ, qua đó tìm hiểu kỹ thuật quay dựng, góc máy, thiết kế bối cảnh, ánh sáng và cách một cảnh quay hình thành.

Những trải nghiệm này hỗ trợ Trân khi phân tích các lựa chọn sản xuất trong phim, thay vì chỉ đánh giá tác phẩm từ góc độ người xem. Về hình ảnh, cô có đội ngũ hỗ trợ thực hiện, thường sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp và micro chất lượng tốt để cải thiện trải nghiệm nghe nhìn của khán giả.

Tuy nhiên, theo Trân, hình ảnh chỉ là một phần của video. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là góc nhìn. Quy trình làm nội dung của cô bắt đầu từ việc xem phim, ghi chú, tìm chủ đề, rồi viết kịch bản, sau đó mới quay và dựng. Mỗi video cần có một điểm cụ thể để khai thác, có thể là chi tiết kịch bản đáng chú ý, quyết định sản xuất gây tranh cãi hoặc câu hỏi mà khán giả quan tâm. Nếu chưa tìm được hướng tiếp cận phù hợp, cô chưa bắt tay vào viết.

Làm 3 công việc cùng lúc

Đặc thù của lĩnh vực giải trí khiến quá trình này chịu áp lực về thời gian. Phim mới ra mắt liên tục, tin tức thay đổi nhanh và các kênh sáng tạo nội dung phải cạnh tranh để thu hút sự chú ý. Trân cho biết thử thách nằm ở việc giữ tốc độ cập nhật, nhưng vẫn bảo đảm chiều sâu, đồng thời tránh lặp lại một màu nội dung.

Cô cho rằng người làm nội dung cần liên tục học hỏi, tiếp nhận phản hồi và đổi mới cách thể hiện. Bên cạnh đó, chính kiến cá nhân cũng là yếu tố quan trọng để không chạy theo xu hướng khen ngợi một bộ phim chỉ vì tác phẩm được chú ý. Với Trân, duy trì góc nhìn khách quan và khác biệt là điều cần thiết để xây dựng niềm tin với khán giả.

Việc duy trì 3 công việc một lúc giúp Bảo Trân chủ động hơn về nguồn thu. Ảnh: NVCC.

Những video đầu tiên của Trân chủ yếu được thực hiện vì sở thích. Khi các kênh dần có cộng đồng riêng, cô bắt đầu nhận được sự quan tâm từ nhãn hàng. Trân cho biết nguồn thu từ sáng tạo nội dung hiện đủ để xem đây là một nghề nghiêm túc, thay vì hoạt động làm thêm cho vui như thời gian đầu.

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở giá trị thương mại của các kênh, mà còn ở yêu cầu dành cho công việc. Khi nội dung bắt đầu tạo ra thu nhập, Trân phải làm việc chuyên nghiệp hơn và cân nhắc những hợp tác có thể ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân.

Hiện nay, cô vẫn duy trì công việc marketing cho một thương hiệu trong nước, phụ trách định hướng và xây dựng nội dung. Bên cạnh đó, Trân làm producer bán thời gian tại một đơn vị sản xuất hình ảnh, video. Ba vai trò này bổ trợ cho nhau.

Dù vậy, việc đảm nhiệm nhiều công việc khiến thời gian trở thành bài toán lớn. Ban ngày, Trân làm công việc marketing. Vì thế, phần lớn thời gian xem phim, nghiên cứu, viết kịch bản và quay dựng cho các kênh cá nhân được dành cho buổi tối hoặc cuối tuần. Nếu thiếu kỷ luật, các đầu việc dễ rơi vào tình trạng dang dở.

Nguồn thu ổn định từ công việc chính cũng giúp cô giảm áp lực tài chính khi lựa chọn hợp tác. Trân cho biết điều này tạo điều kiện để cô không phải nhận mọi lời mời chỉ vì nhu cầu tiền bạc, qua đó cân nhắc những thương hiệu phù hợp với định hướng kênh và giữ sự tin tưởng của khán giả.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, cô cho rằng góc nhìn riêng và độ tin cậy mới là những yếu tố giúp giữ chân khán giả, thay vì chỉ dựa vào số lượng video. Vì vậy, Trân tiếp tục phát triển nội dung phân tích phim có chiều sâu, đồng thời mở rộng sang viết kịch bản, sản xuất và xây dựng chiến lược nội dung cho thương hiệu.