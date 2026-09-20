Một ngày học tập và sinh hoạt tại Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Bên cạnh giáo dục văn hóa, nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật; bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng sống, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cho học sinh. Thông qua các giờ học, hoạt động thể chất, vui chơi, sinh hoạt tập thể và thực hiện nền nếp hằng ngày, các em từng bước hình thành tác phong tự giác, chủ động, biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Tú, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam cho biết: "Cùng với việc trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và giúp học sinh từng bước trưởng thành, nhà trường luôn quan tâm giữ gìn sự hồn nhiên, trong sáng, phù hợp với lứa tuổi của các em, đúng với sự chỉ đạo của thủ trưởng các cấp khi đến thăm, làm việc tại trường".

Thiếu sinh quân hành quân đến lớp theo đội hình.

Học sinh hăng hái phát biểu xây dựng bài.

Giáo viên tặng quà động viên học sinh.

Học sinh hào hứng với tiết học thể dục.

Học sinh quét dọn khuôn viên nhà trường.

Giờ "thứ 8" sôi nổi với các môn thể thao.

Học sinh luyện tập sắp xếp nội vụ gọn gàng, ngăn nắp.

Học sinh ôn bài buổi tối.