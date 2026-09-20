Một ngày học tập và sinh hoạt tại Trường Thiếu sinh quân miền Nam
Học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Nam (Quân khu 7) đang từng bước hòa nhập với môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện nền nếp, kỷ luật; tích cực trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
Bên cạnh giáo dục văn hóa, nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật; bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng sống, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cho học sinh. Thông qua các giờ học, hoạt động thể chất, vui chơi, sinh hoạt tập thể và thực hiện nền nếp hằng ngày, các em từng bước hình thành tác phong tự giác, chủ động, biết quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Đại tá Nguyễn Mạnh Tú, Hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam cho biết: "Cùng với việc trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và giúp học sinh từng bước trưởng thành, nhà trường luôn quan tâm giữ gìn sự hồn nhiên, trong sáng, phù hợp với lứa tuổi của các em, đúng với sự chỉ đạo của thủ trưởng các cấp khi đến thăm, làm việc tại trường".
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/nha-truong-quan-doi/mot-ngay-hoc-tap-va-sinh-hoat-tai-truong-thieu-sinh-quan-mien-nam-1057637