Một ngày học tập, huấn luyện của học viên Hải quân

Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo giai đoạn 1 cho học viên Học viện Hải quân, đơn vị luôn bám sát và thực hiện nghiêm phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tập trung huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực và các nội dung theo chương trình.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại một số hình ảnh trong một ngày học tập, huấn luyện của học viên tại Tiểu đoàn 457, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân.

Học viên luyện tập bắn súng Tiểu liên AK bài 1 tư thế quỳ bắn.

Binh nhì Đoàn Gia Huy, học viên Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1 tập trung luyện tập.

Ném lựu đạn xa trúng đích.

Các học viên luyện tập gói buộc lượng nổ.

Các học viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 457 tham gia huấn luyện bơi.

Bảo quản vũ khí trang bị là một trong những chế độ hằng ngày của người chiến sĩ - học viên.

Các học viên cẩn thận lau chùi các vũ khí trang bị cá nhân trong biên chế.

Giờ tăng gia giúp học viên biết cách chăm sóc cây trồng, cũng là một nội dung trong quá trình đào tạo.