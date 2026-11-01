Một ngày học tập, huấn luyện của học viên Hải quân
Tại Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, các học viên sĩ quan trình độ đại học cấp phân đội của Học viện Hải quân đang được huấn luyện, đào tạo giai đoạn 1. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, mỗi học viên đang cố gắng cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân được giao nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo giai đoạn 1 cho học viên Học viện Hải quân, đơn vị luôn bám sát và thực hiện nghiêm phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; tập trung huấn luyện điều lệnh, rèn luyện thể lực và các nội dung theo chương trình.
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân ghi lại một số hình ảnh trong một ngày học tập, huấn luyện của học viên tại Tiểu đoàn 457, Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/mot-ngay-hoc-tap-huan-luyen-cua-hoc-vien-hai-quan-1062863