Trung đoàn Đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ là đơn vị đặc nhiệm đầu tiên của Bộ Công an được tổ chức ở cấp trung đoàn. Đơn vị luôn sẵn sàng cơ động, chiến đấu, kịp thời ngăn chặn, trấn áp các hành vi bạo loạn, khủng bố, ám sát, bắt cóc người thuộc diện cảnh vệ làm con tin.

Một trong những nhiệm vụ trọng yếu của Trung đoàn là bảo đảm an ninh, an toàn khu vực trung tâm chính trị Ba Đình trên cả ba không gian – trên không, trên mặt đất và dưới lòng đất.

Để đáp ứng yêu cầu của một đơn vị tác chiến chủ lực, các chiến sĩ đặc nhiệm rèn luyện thế nào mỗi ngày? Mời quý vị cùng theo chân họ.