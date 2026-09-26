Một ngày của học sinh năng khiếu thể thao
Trường phổ thông Năng khiếu thể thao Đồng Nai (trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là loại hình trường chuyên biệt dành cho học sinh phổ thông năng khiếu thể dục thể thao. Trường có chức năng đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng thể thao cho học sinh và giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông theo quy định.
Năm 2026, trường có 325 chỉ tiêu đào tạo năng khiếu đối với 14 môn thể thao gồm: bắn súng, bóng bàn, bóng đá, bơi lặn, cầu lông, cầu mây, cử tạ, điền kinh, judo - jujitsu, karate, taekwondo, vovinam, kurash, đẩy gậy.
Học sinh của trường là những tài năng thể thao được tuyển chọn từ các địa phương trên toàn thành phố. Các em được bố trí ăn ở, tập luyện tập trung tại khu nhà ở vận động viên của trường. Hằng ngày, các em tham gia luyện tập cả buổi sáng và buổi chiều. Tối đến, các em tham gia học chương trình văn hóa.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/mot-ngay-cua-hoc-sinh-nang-khieu-the-thao-1f61a57/