Một ngày của học sinh năng khiếu thể thao

Năm 2026, trường có 325 chỉ tiêu đào tạo năng khiếu đối với 14 môn thể thao gồm: bắn súng, bóng bàn, bóng đá, bơi lặn, cầu lông, cầu mây, cử tạ, điền kinh, judo - jujitsu, karate, taekwondo, vovinam, kurash, đẩy gậy.

Học sinh của trường là những tài năng thể thao được tuyển chọn từ các địa phương trên toàn thành phố. Các em được bố trí ăn ở, tập luyện tập trung tại khu nhà ở vận động viên của trường. Hằng ngày, các em tham gia luyện tập cả buổi sáng và buổi chiều. Tối đến, các em tham gia học chương trình văn hóa.

Vận động viên môn cầu mây với bài tập động tác tấn công.

Học sinh lớp 6 trong giờ học văn hóa buổi tối.

Các vận động viên đội tuyển bắn súng với bài tập tư thế ngắm bắn, nội dung 10m súng ngắn hơi.

Vận động viên môn vovinam trong giờ luyện tập kỹ năng đấm thẳng.

Huấn luyện viên hướng dẫn vận động viên cử tạ chống đỡ ngồi sâu, hỗ trợ động tác giật.

Vận động viên môn võ taekwondo trong giờ luyện tập.

Vận động viên karate Nguyễn Ngọc Thảo Vy hiện là học sinh lớp 12.

Các vận động viên nhỏ tuổi trong giờ học môn bơi.

Niềm vui của các vận động viên - học sinh Trường phổ thông Năng khiếu thể thao Đồng Nai - khi được cùng nhau giải trí sau giờ rèn luyện và học tập.