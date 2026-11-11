Một ngày, CSGT Hà Nội ba lần mở đường đưa sản phụ tới bệnh viện

Trước đó, vào khoảng 7h35 sáng 10/11, tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh, tổ công tác Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) gồm Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông thì một nam tài xế điều khiển ô tô BKS: 30G-713.25 di chuyển lại gần và đề nghị được hỗ trợ.

Cán bộ Đội CSGT số 4 hỗ trợ người dân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo nam tài xế cho biết, trên xe lúc này đang chở vợ bầu trong tình trạng vỡ ối, cần được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Nhận thấy tình huống cấp bách, Đại úy Tùng và Đại úy Sơn nhanh chóng báo cáo chỉ huy đơn vị đồng thời ra tín hiệu cho lái xe di chuyển theo mô tô tuần tra mở đường hỗ trợ đến bệnh viện kịp thời.

Gần 4 giờ sau, cũng tại nút giao trên, hai cán bộ CSGT tiếp tục nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh Phạm Vỹ, tài xế ô tô công nghệ BKS: 34A-276.03. Trên xe có một sản phụ đang vỡ ối, cần được đưa gấp đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Không để mất thời gian, tổ công tác lập tức sử dụng mô tô chuyên dụng dẫn đường, hỗ trợ phương tiện đến bệnh viện an toàn. Cả hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ người dân đã nhanh chóng trở lại vị trí được phân công.

Chia sẻ với PV Báo Công an nhân dân, Đại úy Tùng và Đại úy Sơn cho biết: “Trong những tình huống như vậy, chúng tôi chỉ cố gắng hỗ trợ nhanh nhất để sản phụ được đến bệnh viện kịp thời. Khi thấy người nhà đưa được sản phụ vào bệnh viện, được các bác sĩ tiếp nhận, anh em mới thực sự yên tâm. Lúc đó, mọi người đều rất vội vàng nên chúng tôi cũng không kịp hỏi han nhiều. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là người dân được giúp đỡ đúng lúc”.

Trường hợp sản phụ đi trên xe biển 34A.

Chiều cùng ngày tại nút giao Đại Cồ Việt - Giải Phóng, tổ công tác Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Thiếu tá Phạm Ngọc Thanh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông, phòng ngừa ùn tắc thì nhận được đề nghị từ tài xế ô tô BKS 35H-129.90 hỗ trợ giúp đưa sản phụ tên B.T.H. (SN 1991, trú tại tỉnh Ninh Bình) đến bệnh viện gấp.

Cán bộ CSGT nhanh chóng sử dụng mô tô tuần tra mở đường, đưa ô tô chở sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương an toàn, kịp thời.

Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên gặp những tình huống người dân cần được hỗ trợ khẩn cấp trong đó có các sản phụ chuyển dạ.

Mỗi trường hợp đều có hoàn cảnh và diễn biến khác nhau, song đều đòi hỏi sự khẩn trương, linh hoạt trong tổ chức dẫn đường, bảo đảm vừa rút ngắn thời gian di chuyển, vừa an toàn cho sản phụ và các phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, không chỉ bảo đảm giao thông thông suốt mà còn sẵn sàng có mặt, hỗ trợ người dân trong những thời điểm khó khăn, cấp bách.