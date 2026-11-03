Một ngân hàng trung ương đi ngược xu hướng thế giới, kéo lãi suất lên đỉnh 18 năm

Thống đốc RBA Michele Bullock. (Ảnh: Reuters).

Vào ngày 3/11, các quan chức Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) đã quyết định kéo lãi suất lên mức cao nhất trong 18 năm, sau khi điều chỉnh tăng đáng kể dự báo lạm phát.

Cụ thể, các quan chức RBA tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) lên 4,85%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Trái lại, những ngân hàng trung ương lớn khác đều chọn hoãn tăng lãi suất trong những tuần gần đây, khiến RBA trở thành bên đi ngược với xu hướng chung.

Tuyên bố của RBA viết: “Kể từ cuộc họp gần nhất, dữ liệu đã xác nhận rằng lạm phát cơ bản vẫn đang lan rộng. Áp lực về năng lực sản xuất dường như căng thẳng hơn một chút so với ước tính trước đây, đồng thời có những dấu hiệu cho thấy giá nhiên liệu tăng cao đang lan tỏa sang các loại hàng hóa và dịch vụ khác”.

Hiện tại, RBA dự kiến lạm phát sẽ duy trì ở mức trên 3% trong năm 2027, kèm theo rủi ro kỳ vọng lạm phát sẽ bám chặt vào nền kinh tế.

Tuy nhiên, nội bộ RBA cũng có sự chia rẽ. Trong số 9 thành viên trong hội đồng chính sách, có tới ba người bỏ phiếu chống.

Với 5 đợt tăng lãi suất tổng cộng 125 bps trong năm 2026, RBA đang đứng trước nguy cơ sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái trong năm 2027, khiến nhiều doanh nghiệp phá sản và tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt.

So với cùng kỳ năm trước, GDP quý II của Australia tăng trưởng 2,1%, giảm nhẹ so với mức 2,5% ghi nhận vào quý I, theo CNBC.

Bà Michele Bullock, Thống đốc RBA, khẳng định các nhà hoạch định chính sách không dự kiến Australia sẽ suy thoái, đồng thời cũng không loại trừ khả năng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Bà cho biết thêm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp và nền kinh tế vẫn đang tạo ra việc làm, vì vậy RBA không cho rằng nền kinh tế sẽ sớm “rạn nứt”.

RBA chỉ ra rằng chiến sự ở Trung Đông cùng làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào các trung tâm dữ liệu phục vụ AI là những yếu tố chủ chốt đẩy giá cả tăng cao và gia tăng áp lực với nhu cầu.

Tốc độ tăng lãi suất nhanh chóng của RBA đang gây sức ép buộc chính phủ Australia cắt giảm chi tiêu. Bộ trưởng Bộ Tài chính Australia Jim Chalmers đã phát tín hiệu chính phủ sẽ công bố các khoản cắt giảm trong đợt rà soát ngân sách giữa năm, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 12.

Sau thông báo của RBA, đồng đôla Australia có lúc tăng lên 0,7 USD, nhưng sau đó đã giảm nhẹ xuống 0,6975 USD.

Lực bán có thể xuất phát từ kỳ vọng rằng RBA sẽ tạm ngưng tăng lãi suất. Hiện tại, thị trường nhận định xác suất RBA tăng lãi suất vào tháng 12 gần bằng 0.