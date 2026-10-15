Một ngân hàng được dự báo lợi nhuận quý III tăng 39%

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) mới đây dự báo lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của HDBank sẽ tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 7% so với quý trước, đạt gần 6.600 tỷ đồng.

So với quý trước, lợi nhuận trước thuế quý III sụt giảm chủ yếu do nền cao của thu nhập ngoài lãi trong quý II, khi HDBank ghi nhận khoảng 1.000 tỷ đồng lãi đánh giá lại khoản đầu tư vào Chứng khoán HD (HDS).

So với cùng kỳ, kết quả kinh doanh hợp nhất quý III dự báo tăng trưởng mạnh mẽ dựa trên quy mô tín dụng mở rộng 48%, trong đó tín dụng tại ngân hàng mẹ tăng 47%. Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi được củng cố 27% nhờ động lực chính từ việc hợp nhất HDS từ quý II.

Nguồn: VDSC.

Cụ thể, về hoạt động tín dụng, VDSC dự báo tăng trưởng tín dụng hợp nhất quý III/2026 đạt 26% so với đầu năm. Tốc độ mở rộng quy mô tín dụng chậm lại so với quý trước, tăng 6% so với quý trước, tuy nhiên tăng trưởng tích cực 47% so với cùng kỳ do quý III/2025 dư nợ cho vay sụt giảm mạnh.

Thu nhập lãi thuần quý III dự báo đạt 9.989 tỷ đồng, tăng 3% so với quý trước và 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần dự kiến đạt 28.209 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.

Biên lãi thuần (NIM) quý III dự báo đạt 3,9%, giảm 13 điểm cơ bản so với quý trước và 36 điểm cơ bản so với cùng kỳ. NIM thu hẹp chủ yếu trước tác động của tăng trưởng tín dụng giảm tốc và nợ xấu hình thành ròng dự báo tăng trong quý III.

Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi quý III dự báo đạt 2.220 tỷ đồng, giảm 25% so với quý trước nhưng tăng 27% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, thu nhập ngoài lãi dự kiến đạt 6.668 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, thu nhập ngoài lãi quý III giảm mạnh trên nền cao của quý trước, chủ yếu do quý II ghi nhận khoảng 1.000 tỷ đồng lãi đánh giá lại khoản đầu tư vào HDS. Trong khi đó, tăng trưởng so với cùng kỳ được củng cố nhờ hợp nhất kết quả kinh doanh của HDS từ quý II, với sự đóng góp nổi bật từ hoạt động ngân hàng đầu tư vào thu nhập phí hoạt động dịch vụ.

Tổng thu nhập hoạt động quý III dự báo đạt 12.208 tỷ đồng, giảm 4% so với quý trước và tăng 28% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động dự báo ở mức 2.846 tỷ đồng, giảm 7% so với quý trước và tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước dự phòng dự báo đạt 9.362 tỷ đồng, giảm 3% so với quý trước và tăng 33% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của HDBank dự kiến đạt gần 19.800 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, hoàn thành 72% dự phóng cả năm.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán cũng cho rằng chất lượng tài sản là vấn đề cần lưu ý trong quý III/2026, khi dư nợ nhóm 2 đã tăng mạnh gấp 2 lần so với quý trước trong quý liền trước, qua đó gia tăng áp lực lên chi phí trích lập dự phòng trong quý này, với mức tăng 8% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ.

VDSC cho rằng trong quý III, nợ xấu hình thành ròng sẽ tiếp tục chịu áp lực tăng, ghi nhận 5.000 tỷ đồng so với mức 3.900 tỷ đồng trong quý II. Tỷ lệ chi phí tín dụng theo quý tương đương tăng 8 điểm cơ bản so với quý trước, lên 0,7%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý III dự báo ở mức 2.779 tỷ đồng, tăng 8% so với quý trước và 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự báo ở mức 6.607 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Cả năm 2026, VDSC dự phóng lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 27.900 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ, với động lực từ tăng trưởng thu nhập ngoài lãi 47% nhờ đóng góp từ hoạt động bancassurance (HD Saison), hoạt động ngân hàng đầu tư và mua bán chứng khoán kinh doanh (HDS).