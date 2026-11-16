Một ngân hàng đưa lãi suất về 0%

Cụ thể, theo biểu lãi suất mới công bố, khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm online tại SCB sẽ không được hưởng lãi, bất kể lựa chọn kỳ hạn 31 ngày, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng hay 36 tháng. Mức lãi suất áp dụng cho cả hình thức nhận lãi trước, nhận lãi hàng tháng và nhận lãi cuối kỳ đều là 0%/năm.

Đối với sản phẩm “Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường” dành cho khách hàng cá nhân tham gia gửi mới, SCB cũng đưa lãi suất về 0%/năm ở toàn bộ các kỳ hạn được niêm yết từ 1 đến 36 tháng, đối với các phương thức lĩnh lãi tương ứng.

Như vậy, khách hàng gửi tiết kiệm dưới 12 tháng tại SCB hiện không được hưởng lãi suất đối với các sản phẩm tiết kiệm thông thường và tiết kiệm online.

Riêng với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng được SCB công bố trước đó, mức lãi suất cuối kỳ lần lượt là 3,7%/năm và 8,7%/năm.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai trong vòng một tháng SCB có động thái điều chỉnh mạnh biểu lãi suất huy động. Trước đó, ngân hàng từng áp dụng mức lãi suất dao động khoảng 0,1-0,7%/năm đối với tiền gửi online, tùy kỳ hạn và phương thức lĩnh lãi.

Từng là một trong những ngân hàng thường xuyên nằm trong nhóm có lãi suất huy động cao trên thị trường, SCB hiện đã chuyển sang vị trí gần như trái ngược khi mức lãi suất tiền gửi thuộc nhóm thấp nhất hệ thống.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh SCB được Ngân hàng Nhà nước đặt vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022. Sau biến cố liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, ngân hàng bước vào giai đoạn xử lý các tồn tại, yếu kém và tái cơ cấu hoạt động.

Ngân hàng SCB đưa lãi suất nhiều kỳ hạn về 0% từ hôm nay. (Ảnh: SCB).

Không chỉ có sự thay đổi về lãi suất, các dịch vụ giao dịch của SCB cũng có những điều chỉnh đáng chú ý.

Mới đây, ngân hàng thông báo thay đổi hạn mức chuyển tiền nhanh trên ứng dụng SCB Mobile Banking và dịch vụ Internet Banking. Theo đó, hạn mức chuyển tiền nhanh tối đa được điều chỉnh xuống còn 20 triệu đồng/ngày.

SCB cho biết việc điều chỉnh nhằm tăng cường an toàn giao dịch, bảo vệ tài khoản khách hàng trước nguy cơ gian lận và chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong những thay đổi mà người sử dụng dịch vụ ngân hàng số của SCB cần lưu ý khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền.