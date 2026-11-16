Một ngân hàng đưa lãi suất tiết kiệm online về 0%/năm từ hôm nay

Theo biểu lãi suất áp dụng từ ngày 16/11/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) niêm yết lãi suất 0%/năm đối với khách hàng cá nhân mở mới sản phẩm tiết kiệm online. Biểu gồm các kỳ hạn 31, 39, 45 ngày và các kỳ hạn theo tháng từ 1 đến 36 tháng. Riêng cột lĩnh lãi trước có chú thích áp dụng cho các tài khoản hiện hữu tái tục.

Cùng ngày, biểu tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường dành cho khách hàng cá nhân gửi mới cũng niêm yết 0%/năm ở toàn bộ kỳ hạn công bố từ 1 đến 36 tháng. SCB có biểu riêng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, với lãi suất lĩnh cuối kỳ lần lượt là 3,7% và 8,7%/năm.

Trước đó, SCB duy trì mức lãi suất huy động cao nhất 3,9%/năm trong hơn 2 năm liền, trước khi đưa lãi suất huy động cao nhất về mức 0,7%/năm vào cuối tháng 10 vừa qua. Đến nay, mọi kỳ hạn huy động đều được nhà băng này đưa về mức 0%/năm, ngoại trừ hai kỳ hạn 12 và 13 tháng đối với sản phẩm Tiết kiệm thông thường.

SCB cũng nhanh chóng thu hẹp mạng lưới hoạt động kể từ đầu năm 2026. Đến thời điểm này, ngân hàng chỉ còn duy trì hoạt động của 8 phòng giao dịch trên cả nước, trong đó có 3 phòng giao dịch tại TP.HCM và 1 phòng giao dịch tại Hà Nội.

Ngân hàng hiện trong quá trình tái cơ cấu sau khi được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào năm 2022.