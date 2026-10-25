Một ngân hàng có lợi nhuận giảm gần 80% trong quý III

Mới đây, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế quý III đạt 17,8 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt gần 66 tỷ đồng, giảm 74,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân của sự sụt giảm mạnh trong quý III chủ yếu do các mảng kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối ghi nhận sụt giảm cùng với đó, chi phí hoạt động trong kỳ tăng mạnh. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 1/3 so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, trong quý III, ngân hàng lại tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro từ 11 tỷ đồng trong quý III/2025 lên 43 tỷ đồng, gấp gần 4 lần.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, tất cả mảng kinh doanh của Saigonbank đều ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước kéo tổng thu nhập giảm gần 16%, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 47% so với cùng kỳ.

Đến hết quý III, tổng tài sản của ngân hàng gần như không đổi so với đầu năm trong khi cho vay khách hàng giảm 1% và số dư tiền gửi khách hàng giảm 2%.

Số dư nợ xấu của ngân hàng (tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5) tăng nhẹ lên 666 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cuối năm trước đưa tỷ lệ nợ xấu lên 3,06%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 36% xuống 35%.

Tuy nhiên, theo cách tính của Thông tư số 31 NHNN, số liệu tỷ lệ nợ xấu mà ngân hàng đưa ra là 2,35%, vẫn dưới ngưỡng 3%.

Nguồn: BCTC quý III/2026 của Saigonbank.

Saigonbank là ngân hàng nằm trong nhóm có quy mô thấp nhất toàn thị trường với hơn 1.500 nhân viên. Thu nhập bình quân nhân viên của Saigonbank trong 9 tháng đầu năm là 19 triệu đồng/tháng, cũng nằm trong nhóm thấp nhất toàn ngành.

Nguồn: BCTC quý III/2026 của Saigonbank.