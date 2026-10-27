Một năm về chung nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Sơn Hải: Chồng kín tiếng nay thường xuyên xuất hiện bên vợ

Đỗ Thị Hà cùng chồng tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn tại Italy

Tối 22/10, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đăng tải bộ ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Cặp đôi cùng du ngoạn trên chiếc thuyền gỗ cổ điển giữa khung cảnh thơ mộng của hồ Como, Italy.

Trong loạt ảnh, nàng hậu diện đầm trắng xẻ đùi cao, khoe vóc dáng thanh mảnh và vẻ đẹp quyến rũ. Ông xã cô lựa chọn vest đen lịch lãm. Hai người cùng nâng ly champagne, trao nhau những ánh nhìn tình tứ giữa khung cảnh những căn biệt thự ven hồ.

Kèm theo bộ ảnh, Đỗ Thị Hà viết bằng tiếng Anh: "Our one-year anniversary. One beautiful year, a lifetime to go", tạm dịch: "Kỷ niệm một năm của chúng ta. Một năm tuyệt đẹp, còn cả cuộc đời phía trước để cùng nhau bước tiếp".

Những khoảnh khắc lãng mạn của vợ chồng nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng, khen ngợi sự đẹp đôi của cả hai.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tổ chức hôn lễ tại Quảng Trị vào ngày 21/10/2025, sau đó tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội ngày 9/11 cùng năm. Trước khi kết hôn, cặp đôi khá kín tiếng về chuyện tình cảm.

Cuộc sống của Đỗ Thị Hà sau một năm làm dâu Tập đoàn Sơn Hải

Sau đám cưới, Đỗ Thị Hà dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Bên cạnh hình ảnh xuất hiện tại các sự kiện, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc cắm hoa, nấu ăn, chăm sóc nhà cửa và đi du lịch cùng chồng.

Nguyễn Viết Vương vốn kín tiếng trên mạng xã hội nhưng thời gian gần đây cũng xuất hiện nhiều hơn trong các video của vợ. Nam doanh nhân từng được ghi lại hình ảnh cùng Đỗ Thị Hà đi chợ, thưởng thức món ăn cô chuẩn bị hay tham gia những hoạt động sinh hoạt thường ngày.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2026, hai vợ chồng có chuyến du lịch Nhật Bản, được xem là kỳ nghỉ tuần trăng mật muộn sau khi bận rộn với công việc và đám cưới.

Ngoài những chuyến đi, Đỗ Thị Hà cũng có sự điều chỉnh trong công việc. Cuối năm 2025, người đẹp chia sẻ về việc khép lại một số vai trò kinh doanh trước đây để bước sang giai đoạn mới, dành thêm thời gian cho gia đình.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, quê Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 13 Miss World 2021. Ông xã cô, Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là con trai Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải Nguyễn Viết Hải.

Một năm sau ngày cưới, cuộc sống của Đỗ Thị Hà tiếp tục thu hút sự chú ý, từ những chuyến du lịch lãng mạn đến các khoảnh khắc giản dị bên chồng được cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV