Một năm thực hiện Nghị quyết 70: Giữ vững 'huyết mạch' năng lượng, bảo đảm an ninh quốc gia

Năng lượng là huyết mạch của nền kinh tế, là nền tảng bảo đảm quốc phòng, an ninh và sự thịnh vượng của đất nước. Ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt yêu cầu năng lượng phải đi trước một bước để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

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