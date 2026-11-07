Một năm thắt chặt kết nghĩa giữa Sơn Trà, Trà Leng và Hiệp Đức

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm.

Nghĩa tình vượt núi qua biển

Qua 1 năm triển khai, chương trình kết nghĩa không dừng lại ở những văn bản ký kết mà đã đi sâu vào đời sống thực tiễn, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Trong công tác ứng phó thiên tai và an sinh xã hội, phường Sơn Trà đã chủ động tổ chức hơn 22 đoàn công tác trực tiếp đến xã Trà Leng để nắm bắt tình hình và triển khai hỗ trợ. Tổng nguồn lực huy động đạt hơn 2,1 tỷ đồng tiền mặt cùng hơn 25 tấn hiện vật, nhu yếu phẩm thiết yếu. Đáng chú ý, tinh thần hợp tác đã từng bước chuyển dịch từ hỗ trợ đơn lẻ sang xây dựng các công trình, mô hình và sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài như: Kho cứu trợ khẩn cấp phục vụ dự trữ hàng hóa mùa mưa lũ; hệ thống đèn đường chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời; công trình dẫn nước sạch cho trường học; và công trình tri thức - cuốn sách ảnh "Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng".

Cùng với đó, xã Hiệp Đức - dù còn nhiều khó khăn - vẫn dành trọn tấm lòng đồng hành cùng Trà Leng. Nguồn lực 170 triệu đồng cùng 2 tấn gạo hỗ trợ kịp thời sau thiên tai đã được chuyển thành những nếp nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, công trình thanh niên nh sáng bản làng", mô hình "Vườn cây thanh niên" và các suất học bổng khuyến học tiếp sức cho học sinh vùng cao. Các hoạt động kết nối giao thương cũng bước đầu khởi sắc thông qua việc quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản tại Lễ hội Hương Quế Trà Leng và Chương trình "Hiệp Đức nghĩa tình".

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Sơn Trà - Bí thư Đảng ủy phường Sơn Trà xúc động chia sẻ: "Nhìn lại một năm qua, từ những dòng chữ ký kết ban đầu, nghĩa tình ấy đã đi vào từng ngôi nhà, từng mái trường, từng chuyến hàng cứu trợ. Chúng ta nhớ mãi những ngày mưa lũ chia cắt Trà Leng, cán bộ và nhân dân Sơn Trà đã cùng chia sẻ khó khăn với bà con vùng cao. Đó chính là cốt lõi làm nên ý nghĩa sâu sắc của hai chữ 'kết nghĩa'. Hội nghị hôm nay không chỉ để nhìn lại những gì đã làm, mà còn là dịp để thẳng thắn đánh giá, rút kinh nghiệm, chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang hợp tác cùng phát triển bền vững."

Trao tặng sách ảnh "Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng".

Đi vào thực chất, tránh dàn trải và trông chờ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và kết quả bước đầu mà 3 địa phương đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình kết nghĩa giữa các địa phương đồng bằng và miền núi là chủ trương lớn của Thành ủy, mang ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết và trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị thành phố đối với các địa bàn khó khăn. Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 29-10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành văn bản phân công kết nghĩa đối với 37 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc điều chỉnh lần này nhằm đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn địa bàn và năng lực từng đơn vị, khắc phục triệt để tình trạng phân công chồng chéo, dàn trải. Theo phương án điều chỉnh mới, xã Hiệp Đức sẽ chuyển sang vai trò địa phương được hỗ trợ (với sự đồng hành của xã Tân Hiệp và xã Phú Ninh) để tập trung nguồn lực phát triển nội tại. Dù vậy, mối quan hệ gắn kết nghĩa tình giữa Hiệp Đức và Trà Leng vẫn được duy trì thông qua các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, kết nối tiêu thụ nông sản. Trong khi đó, xã Trà Leng tiếp tục nhận sự hỗ trợ chiến lược từ phường Sơn Trà, đồng thời có thêm sự đồng hành chuyên sâu của Sở Y tế.

Để chương trình kết nghĩa giai đoạn tới đi vào chiều sâu và tạo bứt phá, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh yêu cầu các địa phương tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nội dung cốt lõi. Đầu tiên là đổi mới tư duy và phương thức thực hiện. Các địa phương không được coi việc kết nghĩa là nhiệm vụ phong trào hay hình thức. Cần bám sát 7 nhóm nội dung gợi ý tại Thông báo 189, chọn lựa những lĩnh vực trọng tâm có khả năng tạo chuyển biến rõ nét thay vì triển khai cào bằng. Phường Sơn Trà phải phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để thống nhất chương trình hành động tại Trà Leng, tránh làm độc lập, riêng lẻ. Bên cạnh đó, chuyển trọng tâm sang đầu tư chiều sâu và phát triển sinh kế. Phải coi việc hỗ trợ phát triển sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở, y tế và giáo dục là những khâu đột phá lâu dài. Đối với địa phương nhận hỗ trợ như Trà Leng, cần phát huy tối đa tinh thần chủ động, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực, tuyệt đối tránh tâm lý trông chờ, ỷ lại. Và cuối cùng là phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nguồn lực xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đóng vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để điều phối hoạt động. Đặc biệt, các địa phương phải chủ động thu hút sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, cơ sở y tế, trường đại học, các nhà hảo tâm và cộng đồng người con quê hương để mở rộng dư địa hợp tác, tạo động lực phát triển bền vững.

Trao tặng khen thưởng cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc

"Chương trình kết nghĩa không đơn thuần là sự hỗ trợ một chiều giữa địa phương có điều kiện hơn với địa phương khó khăn, mà sâu xa hơn là sự gắn kết, chia sẻ trách nhiệm và hợp tác cùng phát triển trong một thành phố thống nhất. Mọi địa phương, mọi người dân đều phải có cơ hội vươn lên và cùng thụ hưởng thành quả phát triển chung"- đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định.

Nhân dịp này, nhằm kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong 1 năm thực hiện chương trình kết nghĩa, UBND phường Sơn Trà đã quyết định trao tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 30 cá nhân; xã Trà Leng tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; xã Hiệp Đức tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Thành công của hội nghị sơ kết đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa mối quan hệ hợp tác giữa Sơn Trà - Trà Leng - Hiệp Đức bước sang giai đoạn phát triển mới thực chất, hiệu quả và vững bền. Ngoài ra, đại diện các đơn vị, trường học cũng đã được tặng sách ảnh "Từ biển Sơn Trà đến núi Trà Leng".