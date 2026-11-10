Một nam thanh niên tử vong sau khi trượt ngã xuống taluy âm ven hồ Ba Bể

Công an xã Ba Bể xác minh hiện trường vụ việc.

Theo thông tin từ UBND xã Ba Bể, nạn nhân là anh T.Q.T, sinh năm 2006, trú tại xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Trước đó, anh T. cùng 5 người bạn đi xe máy đến khu vực Đồn Đèn, xã Chợ Rã.

Sáng 8-11, trên đường trở về, cả nhóm dừng nghỉ tại ghế đá ven đường vòng hồ Ba Bể. Trong lúc nghỉ, anh T. đi bộ đến gốc cây cách đó khoảng 15m thì không may trượt chân rơi xuống khu vực có độ dốc lớn, sâu khoảng 30m.

Vị trí nạn nhân gặp nạn.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đã tổ chức tìm kiếm, tiếp cận nạn nhân và gọi xe cấp cứu của Trung tâm Y tế Ba Bể. Công an xã Ba Bể cũng nhanh chóng có mặt xác minh, phối hợp xử lý vụ việc. Nạn nhân bị gãy chân, đa chấn thương, được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng không qua khỏi.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân và du khách khi dừng nghỉ, di chuyển trên các tuyến đường ven hồ, nhất là những khu vực có địa hình dốc, hiểm trở. Mọi người cần chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn với mép taluy và không đi lại tại những vị trí nguy hiểm. Chính quyền xã Ba Bể cũng cần cắm biển cảnh báo những điểm nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn hoặc có phương án bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.