Theo thông tin từ cảnh sát, vụ việc xảy ra ngày 11/11 tại khu vực Kahna, thuộc vùng Lahore, Pakistan.

Nạn nhân được xác định là Talha, 19 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc, nam thanh niên đang tham gia quay video tại một trang trại nuôi động vật hoang dã thì một con hổ cái bất ngờ được thả khỏi chuồng, lao về phía anh.

Talha nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo cơ quan chức năng, việc thả hổ ra khỏi chuồng được cho là nhằm phục vụ hoạt động quay video đăng tải lên mạng xã hội. Người sáng tạo nội dung trên mạng TikToker nổi tiếng Norman Hassan được cho là đã yêu cầu thả con vật để ghi hình.

Cha và anh trai của Talha cũng làm việc tại trang trại và chứng kiến toàn bộ vụ tấn công.

Cảnh sát bắt chủ trang trại và TikToker. Ảnh: Lahore Police

Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ chủ trang trại Fayyaz và Norman Hassan để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Đáng chú ý, cảnh sát cáo buộc Hassan tìm cách đổ lỗi cho chó về những vết thương của nạn nhân. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu xác định các vết thương do một con hổ cái gây ra.

Hiện con vật đã được bàn giao cho Cục Bảo tồn Động vật hoang dã. Cơ quan chức năng cũng đang xác minh liệu trang trại có được cấp phép cần thiết để nuôi giữ động vật hoang dã hay không.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát Lahore nhấn mạnh việc quay video TikTok hay phục vụ mục đích giải trí không thể được đặt cao hơn sự an toàn và tính mạng con người. Cơ quan này khẳng định sẽ điều tra toàn diện những hành vi thiếu trách nhiệm cũng như dấu hiệu che giấu sự thật trong vụ việc.