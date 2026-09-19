Một nam sinh có hành động tự tử tại khu vực ga đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Vào khoảng 21h55 ngày 18/9, tại khu vực ga Văn Quán, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông xảy ra một sự việc hy hữu liên quan đến một nam sinh trẻ tuổi có hành động tự tử.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hành khách cùng nhân viên nhà ga đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ và thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời khẩn trương liên hệ lực lượng chức năng qua số 113, 115 để phối hợp xử lý. Nam sinh sau đó được nhân viên nhà ga đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để cấp cứu và theo dõi. Nhân viên nhà ga cũng đã kịp thời liên hệ, thông báo cho gia đình nam sinh.

Theo thông tin cập nhật, hiện nam sinh đã tỉnh và đang được các bác sỹ cùng gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.

Khẳng định nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến sự việc hiện chưa được xác định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, làm rõ sự việc; đồng thời cung cấp đầy đủ những thông tin liên quan trong phạm vi quản lý, khi nam sinh bình phục sức khỏe và ổn định tâm lý, cũng như khi có điều kiện xác minh đầy đủ các thông tin cần thiết.

Hà Nội Metro xác định đây là sự việc hy hữu, không mong muốn. Đơn vị rất mong nam sinh sớm bình phục sức khỏe, ổn định tâm lý và nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cần thiết từ gia đình, các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Trong thời gian tới, Hà Nội Metro sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tại các nhà ga; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý những tình huống bất thường, góp phần bảo đảm môi trường đi lại an toàn, thuận tiện cho hành khách trên toàn mạng lưới đường sắt đô thị./.