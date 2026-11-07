Một năm sau vụ sản xuất pate từ thịt heo bệnh, đồ hộp Hạ Long kinh doanh ra sao?

Theo báo cáo tài chính mới công bố, quý III/2026, CTCP Đồ hộp Hạ Long (mã: CAN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 92 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Dù giá vốn hàng bán giảm 37%, xuống 80 tỷ đồng, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ giảm doanh thu, khiến biên lợi nhuận gộp trong quý thu hẹp từ khoảng 25% xuống còn 13%.

Điểm tích cực là doanh nghiệp đã cắt giảm một số khoản chi phí hoạt động. Chi phí bán hàng trong quý III còn 13 tỷ đồng, giảm hơn một nửa và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12%, xuống hơn 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mức cắt giảm này là không đủ để bù đắp sự suy giảm của lợi nhuận gộp. Do đó, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 8 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp lỗ hơn 8 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 7,6 tỷ đồng của quý III/2025. Đây là quý thứ tư liên tiếp doanh nghiệp báo lỗ kể từ khi vụ việc dùng thịt heo bẩn sản xuất thực phẩm bị phát hiện.

Lũy kế 9 tháng của năm 2026, doanh thu thuần của CAN đạt 296 tỷ đồng, giảm khoảng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế âm 24 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 11 tỷ đồng. Đồng thời, lãi cơ bản trên cổ phiếu chuyển từ 2.283 đồng xuống âm 4.842 đồng.

Trước đó, Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng từng tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1/2026, sau khi chứng nhận ISO bị thu hồi và chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 bị đình chỉ.

Sau 5 tháng, đến ngày 11/6, HĐQT của CAN ban hành nghị quyết tái triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nhà máy. Dù hoạt động đã được khởi động trở lại và sản phẩm từng bước trở lại thị trường, kết quả tài chính quý III vẫn cho thấy những áp lực trong việc kéo lại doanh thu và tạo lợi nhuận, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng giữ tâm lý thận trọng với sản phẩm của CAN.

Tính đến hết tháng 9, doanh nghiệp đạt gần 60% mục tiêu doanh thu 495 tỷ đồng đặt ra trong cả năm, và còn cách xa mục tiêu lợi nhuận 12 tỷ đồng.

Về mặt tài sản, báo cáo tài chính ghi nhận quy mô tài sản đã thu hẹp phần lớn. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CAN còn 276 tỷ đồng, giảm gần 29% so với đầu năm.

Doanh nghiệp cũng đang có những động thái thu hẹp dư nợ vay. Nợ phải trả giảm 37% từ 241 tỷ đồng xuống 152 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay và thuê tài chính giảm 48%, còn gần 69 tỷ đồng, gồm 61 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 7 tỷ đồng vay trung, dài hạn. Phần lớn khoản vay ngắn hạn nằm tại Vietcombank chi nhánh Đà Nẵng với 48 tỷ đồng.

Tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,89 lần xuống 0,56 lần. Vốn chủ sở hữu còn 123 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm do lỗ lũy kế.

Về mặt dòng tiền, theo báo cáo, dòng tiền kinh doanh dương 29 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đà tăng không đến từ lợi nhuận của hoạt động kinh doanh, mà chủ yếu do doanh nghiệp thu hồi được các khoản phải thu và giảm hàng tồn kho. Dòng tiền đầu tư dương 41 tỷ, đa phần nhờ 45 tỷ đến từ khoản mục “tiên thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác. Dòng tiền tài chính âm 63 tỷ, do doanh nghiệp đi vay 165 tỷ và trả nợ gốc 228 tỷ.

Tại thời điểm cuối tháng 9, doanh nghiệp giữ hơn 21 tỷ đồng tiền mặt, tăng hơn 7 tỷ đồng so với đầu năm nhưng không gửi ngân hàng.

CTCP Đồ hộp Hạ Long (HNX: CAN) tiền thân là Nhà máy cá hộp Hạ Long, được xây dựng năm 1957 với sự viện trợ của Liên Xô cũ. Đến ngày 1/4/1999, công ty chính thức chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm đóng hộp, thủy sản, nông sản và các sản phẩm thực phẩm chế biến; trụ sở chính đặt tại 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tháng 9/2025, Công an TP Hải Phòng phát hiện hai ô tô chở 1,2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc, dương tính với virus dịch tả heo châu Phi. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh nhiễm bệnh được lưu trữ tại kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Từ số thịt này, doanh nghiệp đã chế biến hơn 1,7 tấn patê thành phẩm, tương đương khoảng 14.000 hộp.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm khác như chả giò rế, chả giò đặc biệt cũng dương tính với virus ASF; hàng chục tấn bì heo, da gà đông lạnh nhiễm vi khuẩn Salmonella. Toàn bộ số thịt và sản phẩm liên quan đã bị tiêu hủy vào tháng 11/2025.

Ngày 24/12/2025, Công an TP Hải Phòng khởi tố 9 bị can liên quan đường dây thu gom, mua bán thịt lợn nhiễm bệnh. Đến tháng 1/2026, vụ án tiếp tục mở rộng. Ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc CTCP Đồ hộp Hạ Long, bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ba nhân sự thuộc bộ phận quản lý chất lượng của công ty cũng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

Thời điểm hiện tại, cổ phiếu CAN vẫn đang bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) kiểm soát kể từ 13/5/2026 do chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 quá 30 ngày so với quy định. Cổ phiếu CAN hiện cũng đang bị đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.