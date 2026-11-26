Trong những ngày qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan đã tổ chức và hoàn thành tốt công tác kiểm tra trang bị và năng lực triển khai (COE Inspection) theo quy định của Liên hợp quốc.