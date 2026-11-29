Sáng 12/2/2026, Chợ Nâu họp phiên cuối ở chỗ cũ. Suốt nửa thế kỷ, khu chợ tự phát này bám sát trục đường huyết mạch của xã. Hàng rau, hàng cá bày tràn ra mép đường, xe tải chở vật liệu lách qua từng gánh hàng.

Hôm ấy, toàn bộ quân số Công an xã Tam Hưng có mặt từ sớm. Một tốp phân luồng giao thông, số còn lại xắn tay giúp tiểu thương tháo lều lán, khuân từng thùng hàng lên xe chở sang khu chợ mới đạt chuẩn điện, nước, phòng cháy, chữa cháy. Bà Nguyễn Thị Hải, tiểu thương lâu năm, kể rằng buổi chợ không hề bị gián đoạn, bà con từ nay hết nơm nớp lo tai nạn, cũng hết cảnh mưa nắng hắt vào mặt.

Một khu chợ dời đi trong một buổi sáng, sau rất nhiều ngày vận động. Đó là cách Công an xã Tam Hưng bắt đầu phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.

Cán bộ Công an xã Tam Hưng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giúp tiểu thương tại chợ Nâu di dời

Ngày 1/7/2025, bốn xã Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn hợp thành xã Tam Hưng mới, rộng 29,45km², có 39.384 nhân khẩu, nay gồm 14 thôn. Vùng đất có chùa Bối Khê, di tích quốc gia đặc biệt, bước vào cuộc chuyển mình chưa từng có.

Khu đô thị thể thao Olympic rộng 9.171ha, vốn khoảng 925.000 tỷ đồng, trải trên 11 xã phía Nam Hà Nội, trong đó có Tam Hưng. Khu đô thị đa mục tiêu hơn 600ha tại Bình Minh và Tam Hưng đã khởi công. Riêng tuyến liên thôn Vĩnh Dụ – Bạch Đa, mỗi ngày có khoảng 1.500 lượt xe tải trọng lớn chạy qua.

Đất đai biến động, tiền bồi thường về làng, dân cư cơ học tăng nhanh, nguy cơ tội phạm theo đó mà tới. Tất cả dồn về Công an xã, nơi có 54 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời gánh 33 thủ tục hành chính phân cấp về cơ sở. Đơn vị chọn phương châm “Kỷ luật là nền tảng, trung thành là cốt lõi, gần dân là thước đo”. Mỗi tổ công tác xây dựng mô hình riêng, mô hình nào cũng phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả.

Ranh giới quy hoạch Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh – Tam Hưng trên nền bản đồ vệ tinh

Xe tải trọng lớn phục vụ các dự án nối nhau qua đường làng ở xã Tam Hưng

Giữa những đại dự án, làng nghề vẫn đỏ lửa. Trong xưởng mái tôn của Công ty TNHH Cơ khí Tiên Thanh ở làng nghề cơ khí Rùa, những cỗ máy dập nặng hàng tấn xếp thành hàng dài. Chủ cơ sở, anh Nguyễn Chí Công, lập doanh nghiệp từ xưởng nhỏ của gia đình năm 2008, hiện có 10 đến 15 lao động.

Anh Nguyễn Chí Công (bìa trái) cùng cán bộ Công an xã Tam Hưng và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại xưởng của Công ty TNHH Cơ khí Tiên Thanh, làng nghề cơ khí Rùa

Ý kiến doanh nghiệp Anh Nguyễn Chí Công, Công ty TNHH Cơ khí Tiên Thanh, làng nghề Rùa, xã Tam Hưng Chuyện trộm cắp thì tôi không lo lắm, vì an ninh ở địa phương rất tốt. Điều tôi lo nhất trước đây là phòng cháy, chữa cháy, vì cơ sở chưa bảo đảm được yêu cầu. Lực lượng Công an xã đã đến góp ý về an toàn phòng cháy, chữa cháy, tư vấn cho doanh nghiệp cách thi công một hệ thống bảo đảm tiêu chuẩn. Doanh nghiệp nghe theo và đã làm. Đến nay hệ thống đã thi công đầy đủ, được thẩm duyệt, nghiệm thu. Công ty và anh chị em lao động đều thấy an toàn, yên tâm hơn. Kỷ niệm tôi nhớ nhất là hôm nghiệm thu hệ thống, các anh công an cũng đến kiểm tra và đánh giá hệ thống đạt tiêu chuẩn. Anh em Công an xã còn hướng dẫn, tập huấn cho chúng tôi cách vận hành, để nếu có sự cố xảy ra thì mình không bị bỡ ngỡ.

Cán bộ Công an xã Tam Hưng cùng lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kiểm tra hệ thống máy bơm, tủ điều khiển phòng cháy, chữa cháy tại một cơ sở sản xuất trong làng nghề

Ngày 16/3/2026, Công an xã ban hành kế hoạch xây dựng các mô hình “Ba nhất”, hai tháng sau UBND xã ra kế hoạch triển khai trên toàn địa bàn. Chế độ trực ban, trực chiến, quản lý hồ sơ, điều lệnh được siết lại. Chỉ huy từng tổ phải nêu gương trước, kết quả kiểm tra điều lệnh gắn với bình xét thi đua.

Ngày 4/4/2026, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố về kiểm tra Đảng ủy Công an xã. Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Bùi Đình Thái, Công an xã tham mưu sắc bén, cùng chính quyền xử lý dứt điểm nhiều vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị bằng hồ sơ, minh chứng cụ thể.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra số 2 tại xã Tam Hưng

Kỷ cương còn mang dáng dấp chuyển đổi số. Một tối giữa tháng 8/2026, đúng 19h30, màn hình ở trụ sở Công an xã đồng loạt kết nối với 14 nhà văn hóa thôn. Ban Chỉ huy nghe trực tiếp bí thư chi bộ, trưởng thôn báo cáo, rồi giao việc thẳng tới cảnh sát khu vực và lực lượng cơ sở.

Chiều 9/10/2026, Trung tâm Camera giám sát an ninh, trật tự của xã chính thức vận hành, với 135 “mắt thần” phủ các trục đường trọng điểm, kinh phí 2,2 tỷ đồng. Tại lễ ra mắt, Trưởng Công an xã nhắc anh em rằng mỗi hình ảnh thu được phải gắn với nghiệp vụ, phải góp phần giữ bình yên cho dân thì mới có ý nghĩa.

Đưa Trung tâm chỉ huy bản đồ camera số xã Tam Hưng vào hoạt động

Trong đợt thi đua “100 ngày Ba nhất”, toàn đơn vị dồn sức bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Tết Bính Ngọ. Quý I/2026, xã không xảy ra vụ phạm pháp hình sự nào.

Phép thử lớn nhất nằm ở giải phóng mặt bằng. Ngày 23/3/2026, Tổ An ninh chủ trì hội thảo chuyên đề với Học viện An ninh nhân dân, Phòng An ninh nội địa Công an thành phố, các đơn vị trong Cụm thi đua số 16 và doanh nghiệp Vinhomes, Cienco 5, thống nhất quy trình phối hợp theo Luật Đất đai mới.

Đại biểu các đơn vị, doanh nghiệp phát biểu tại hội thảo chuyên đề về bảo đảm an ninh, trật tự trong giải phóng mặt bằng

Trên thực địa, 9 dự án do UBND xã thực hiện có tổng diện tích khoảng 1.986,42ha, đến nay đã giải phóng 1.373,86ha, đạt 69,16%, không phát sinh điểm nóng hay khiếu kiện vượt cấp. Công an xã bảo vệ các đợt chi trả bồi thường, trong đó ba đợt giải ngân hơn 1.885,4 tỷ đồng cho 984 hộ. Cụ bà Nguyễn Thị Ruộng, 87 tuổi, ở thôn Bạch Nao, nhận hơn 1 tỷ đồng công khai, minh bạch chỉ sau hơn hai tháng chủ trương được phổ biến.

Ở thôn Song Khê, khi một số hộ tự ý xây “mộ chờ” trong nghĩa trang để đón tiền bồi thường, cán bộ kiên trì đến từng nhà đối thoại. Các hộ cơ bản đồng thuận tháo dỡ và ký cam kết không tái phạm.

Ý kiến Đại úy Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng Khi triển khai phong trào thi đua “Ba nhất”, chúng tôi xác định không làm theo kiểu phong trào. Mỗi tổ công tác phải có mô hình gắn với nhiệm vụ của mình, và mỗi mô hình phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Cuối mỗi tháng, chỉ huy tổ phải báo cáo bằng việc đã làm được, bằng con số cụ thể, chứ không bằng việc đã đăng ký. Tam Hưng đang là đại công trường. Gần 2.000ha đất thuộc diện giải phóng mặt bằng, kéo theo đó là biết bao tâm tư của bà con. Anh em chúng tôi đến từng hộ, nghe người dân nói hết những băn khoăn, rồi giải thích chính sách bằng lời lẽ dễ hiểu nhất. Có những hộ ban đầu bức xúc, nhưng khi được lắng nghe và giải thích thấu đáo, bà con đã đồng thuận. Chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận chuyển biến giữa các mô hình chưa đồng đều, bộ chỉ tiêu so sánh trước và sau còn phải hoàn thiện. Năm 2027, Công an xã sẽ lấy hiệu quả công tác và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho từng mô hình.

Năm 2026, Công an xã thụ lý 34 tin báo, khởi tố 10 vụ với 41 bị can, riêng tội phạm ma túy điều tra, khám phá 9 vụ với 16 đối tượng. Sáng 13/10/2026, trên Tỉnh lộ 427, tổ công tác kiểm tra hành chính một phụ nữ sinh năm 1999, phát hiện người này dương tính với ma túy. Khám xét phòng trọ của đối tượng, cán bộ thu hơn 485g Methamphetamine và hơn 3g Heroin.

“Nhận định đây không chỉ là điểm bán nhỏ lẻ mà phía sau có thể còn những mắt xích lớn hơn, Ban Chỉ huy Công an xã đã quán triệt anh em cán bộ, chiến sĩ Tổ Phòng, chống tội phạm kiên quyết không dừng lại ở kết quả đấu tranh ban đầu”, Đại úy Bùi Huy Bình kể. Phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố, đơn vị khám xét khẩn cấp nơi ở của một đối tượng tại khu tập thể Yên Ngưu, thu thêm hơn 58g Methamphetamine, gần 18g Ketamine, hơn 6,5g ma túy dạng viên nén. Tổng cộng 572,022g ma túy bị chặn lại trước khi kịp tuồn ra cộng đồng.

Đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật ma túy trong các vụ án do Công an xã Tam Hưng phát hiện, triệt phá

Ở bàn tiếp dân và khu đăng ký xe, một tấm bảng nhỏ in mã QR đặt ở chỗ ai cũng thấy. Làm xong thủ tục, người dân quét mã chấm điểm cán bộ vừa phục vụ mình. Theo Đại úy Bùi Huy Bình, trao quyền chấm điểm cho dân là tạo ra “áp lực rất cần thiết” để mỗi cán bộ tự điều chỉnh tác phong.

Trong năm, đơn vị giải quyết khoảng 15.417 hồ sơ hành chính. Tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, 70 phiếu đánh giá và 14 ý kiến đều tích cực.

Người dân nhận biển số xe tại điểm giải quyết thủ tục hành chính có mã QR chấm điểm công vụ của Công an xã Tam Hưng

Trước áp lực 1.500 lượt xe tải mỗi ngày, Công an xã tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân ở thôn Bạch Đa. Từ ý kiến của bà con, đơn vị kiến nghị cắm biển hạn chế tải trọng, phân luồng trước cổng trường, buộc nhà thầu che chắn, tưới nước rửa đường. Tổ Cảnh sát trật tự tháo dỡ 109 mái che, bục bệ lấn chiếm, xử lý 241 trường hợp vi phạm trật tự đô thị.

Người dân phát biểu tại hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân về an toàn giao thông ở thôn Bạch Đa

Sáng 17/9/2026, nước sông Nhuệ dâng mấp mé bờ ở thôn Thạch Đan. Cán bộ, chiến sĩ dầm mưa vác bao cát gia cố bờ bao cùng người dân. Một tuần sau, chiều 24/9, dưới nắng gắt đầu thu, màu áo xanh lại có mặt trên cánh đồng thôn Hưng Giáo, giúp những gia đình neo người gặt lúa kịp trước thời tiết xấu.

Công an xã Tam Hưng cùng các lực lượng gia cố bờ bao ven sông Nhuệ

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã giúp các hộ neo người gặt lúa trên cánh đồng thôn Hưng Giáo

Mùa lễ hội chùa Bối Khê, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an xã trông giữ miễn phí hơn 2.000 lượt xe máy, tìm lại hai cháu nhỏ đi lạc giữa biển người. Sáng 2/3/2026, 500 suất cơm nóng được trao tận tay bệnh nhân Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Chuyến xe đoàn viên đưa 32 công nhân nghèo về Lai Châu, Nghệ An đón Tết. Những chiếc xe đạp mới đến với học trò nghèo vượt khó.

Cán bộ Công an xã Tam Hưng trao suất cơm nghĩa tình cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Công an xã Tam Hưng trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ở thôn Rùa Thượng Am, bà Nguyễn Thị Minh một mình nuôi bốn cháu gái mồ côi. Từ nguồn xã hội hóa do đơn vị vận động, Công an xã tặng cuốn sổ tiết kiệm 3 triệu đồng đứng tên cháu Nguyễn Ngọc Hân, cháu nội của bà.

Bà Nguyễn Thị Minh và cháu Nguyễn Ngọc Hân. Từ nguồn xã hội hóa do Công an xã Tam Hưng vận động, gia đình bà được tặng sổ tiết kiệm đứng tên cháu Hân

Ý kiến người dân Bà Nguyễn Thị Minh, thôn Rùa Thượng Am, bà nội của cháu Nguyễn Ngọc Hân Hoàn cảnh nhà tôi khổ lắm. Bố các cháu mất, mẹ các cháu đã đi bước nữa, tôi phải nuôi bốn đứa cháu gái mồ côi. Chồng tôi thì đứt gân tay, giờ tay cứ quặp vào, lại đặt stent hai lần rồi. Ông ấy nằm viện nhiều hơn ở nhà, hết lên Viện Tim lại về Thường Tín. Hôm trước, các chú công an xã đến tặng gia đình cuốn sổ tiết kiệm 3 triệu đồng đứng tên cháu. Tôi thấy các cấp, các bác rất tốt, để ý đến hoàn cảnh nhà tôi, để ý đến các cháu. Tôi không biết nói thế nào, chỉ biết cảm ơn tất cả từ trên xuống dưới đã thương các cháu, giúp đỡ gia đình tôi.

Không bỏ ai lại phía sau, Công an xã tham mưu lập mô hình giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, kết nối Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân vốn vay cho 2 người sau cai nghiện ma túy để họ có sinh kế làm lại cuộc đời.

Triển khai cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người sau cai nghiện ma túy tại xã Tam Hưng

Ở thôn Rùa Thượng Am, “Ba nhất” được dịch ra ba tiêu chí đời thường: đoàn kết nhất, an toàn nhất, phong trào tốt nhất. Năm 2026, thôn có 12 buổi tuyên truyền với hơn 98% hộ tham dự. Những đêm khuya, từ 22h đến 2h sáng, tổ bảo vệ an ninh, trật tự vẫn đi tuần quanh xóm, cả năm 104 lượt.

100% hộ ký cam kết an toàn về an ninh, trật tự. Nguồn tin người dân cung cấp tăng từ 5 lên 11, trong đó 3 tin có giá trị giúp xử lý dứt điểm 2 vụ việc từ khi mới manh nha. Tổ hòa giải hòa giải thành 8/8 vụ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thôn lên loại xuất sắc. Trên toàn xã, 335 thành viên của 22 đội dân phòng được huấn luyện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Người dân thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy xách tay trong buổi huấn luyện của Công an xã Tam Hưng

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 16 gồm 9 đơn vị Công an cơ sở, Công an xã Tam Hưng dẫn dắt toàn Cụm điều tra, khám phá 149/156 vụ án về trật tự xã hội, đạt 95,5%, triển khai 2 mô hình cấp Cụm và 54 mô hình cấp cơ sở. Đơn vị giành giải Nhất toàn đoàn Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi.

Bốn gương mặt gắn với bốn mô hình trọng điểm được đề nghị Giám đốc Công an thành phố tặng Giấy khen: Đại úy Nguyễn Văn Phát (Tổ An ninh), Đại úy Nguyễn Vân Hồng (Tổ Cảnh sát trật tự), Thượng úy Lê Huy Đoàn (Cảnh sát khu vực) và Trung úy Trần Đình Ánh (Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm).

Ý kiến Đồng chí Bùi Đình Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Tam Hưng đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều dự án lớn. Cùng với cơ hội phát triển là không ít áp lực về an ninh, trật tự, từ công tác giải phóng mặt bằng đến trật tự đô thị, an toàn giao thông. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an xã thực sự là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Từ khi vận hành chính quyền hai cấp, Công an xã đã tham mưu sắc bén và trực tiếp phối hợp xử lý dứt điểm nhiều vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bằng hồ sơ, minh chứng cụ thể. Việc di dời Chợ Nâu, điểm nghẽn tồn tại 50 năm, là một ví dụ. Với hàng nghìn ha đất phải giải phóng mặt bằng, công tác dân vận có ý nghĩa quyết định. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã kiên trì đến từng hộ, lắng nghe, giải thích, vận động, góp phần để các dự án triển khai đúng tiến độ mà vẫn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Tại hội nghị tổng kết của Cụm ngày 17/11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu đưa thi đua thành ý thức tự giác trong từng ca trực, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Lá cờ thi đua luân lưu của Cụm đã trao cho đơn vị kế nhiệm. Năm 2027, đơn vị bước vào chặng mới với phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Hưng