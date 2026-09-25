Một mô hình bữa ăn học đường muốn nhân rộng cần những điều kiện gì?

Các chỉ số cần đánh giá trong một mô hình bữa ăn học đường

Vấn đề chiều cao của trẻ luôn được các phụ huynh quan tâm. Câu hỏi nhiều người đặt ra là bữa ăn học đường có giúp trẻ cao lên không? Thực ra. không nên lấy sự thay đổi chiều cao đơn thuần rồi quy toàn bộ cho bữa ăn học đường. Muốn lượng hóa tác động, một nghiên cứu can thiệp cần có thiết kế phù hợp và thu thập ít nhất các nhóm dữ liệu:

Chiều cao và cân nặng trước can thiệp; Tuổi chính xác và giới; Tốc độ tăng trưởng theo thời gian; Tình trạng dinh dưỡng ban đầu; Thành phần và mức đáp ứng của khẩu phần; Lượng thức ăn thực tế trẻ tiêu thụ, không chỉ lượng nhà trường cung cấp; Hoạt động thể lực; Giấc ngủ và một số yếu tố lối sống liên quan; Tình trạng sức khỏe và bệnh tật; Các yếu tố gia đình, xã hội và môi trường có thể ảnh hưởng tăng trưởng; Thời gian theo dõi đủ dài.

Chuẩn bị bữa ăn bán trú cho học sinh.

Nếu có nhóm đối chứng hoặc thiết kế so sánh phù hợp, khả năng xác định hiệu quả của chương trình sẽ mạnh hơn. Đặc biệt, nên theo dõi tốc độ tăng chiều cao và sự thay đổi chỉ số chiều cao theo tuổi theo thời gian, thay vì chỉ so sánh "chiều cao trung bình trước và sau".

Đánh giá một mô hình bữa ăn học đường không thể chỉ nhìn vào chiều cao. Nếu chỉ đặt mục tiêu "trẻ cao hơn", chúng ta có thể bỏ sót nhiều vấn đề. Một mô hình tốt nên theo dõi ít nhất bốn nhóm chỉ số.

Nhóm 1: Chất lượng khẩu phần

Theo dõi năng lượng, protein, chất béo, carbohydrate và những chất dinh dưỡng quan trọng như canxi, sắt, kẽm, vitamin A, vitamin D, chất xơ.

Nhóm 2: Tình trạng dinh dưỡng

Theo dõi: Chiều cao theo tuổi; Cân nặng theo tuổi khi phù hợp; BMI theo tuổi; Tốc độ tăng trưởng. Điều này đặc biệt quan trọng vì cải thiện tầm vóc không được đánh đổi bằng gia tăng thừa cân, béo phì.

Nhóm 3: Hành vi sức khỏe

Cần xem trẻ có ăn rau, trái cây, sữa và các thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn không; mức tiêu thụ đồ uống có đường và thực phẩm nhiều năng lượng thấp giá trị dinh dưỡng có giảm không; hoạt động thể lực và thời gian tĩnh tại thay đổi thế nào.

Nhóm 4: Khả năng duy trì chương trình

Một mô hình chỉ hiệu quả trong vài tháng nhưng quá đắt hoặc không có nhân lực vận hành thì khó nhân rộng. Vì vậy cần đánh giá cả chi phí, khả năng cung ứng thực phẩm, an toàn thực phẩm, mức độ chấp nhận của trẻ, phụ huynh và nhà trường.

Một mô hình bữa ăn học đường muốn nhân rộng cần những điều kiện gì?

Theo góc nhìn thực hành dinh dưỡng, tối thiểu phải có 5 điều cần chú ý.

Một là: thực đơn được tính toán. Không xây dựng thực đơn chỉ bằng kinh nghiệm. Phải biết mỗi nhóm tuổi cần bao nhiêu năng lượng và các chất dinh dưỡng, sau đó thiết kế khẩu phần phù hợp.

Hai là: nguồn thực phẩm ổn định và an toàn. Thực đơn tốt nhưng không có nguyên liệu ổn định sẽ không thể duy trì. WHO cũng nhấn mạnh thực phẩm được cung cấp trong trường phải an toàn và phù hợp với mục tiêu ăn uống lành mạnh.

Ba là: kinh phí phù hợp. Không nhất thiết phải sử dụng thực phẩm đắt tiền. Cần tận dụng thực phẩm địa phương, theo mùa, có giá trị dinh dưỡng tốt và an toàn.

Học sinh Hà Nội lấy đồ ăn trong bữa ăn bán trú.

Bốn là: nhân lực có chuyên môn. Bếp ăn cần người hiểu định lượng; nhà trường cần người có khả năng quản lý; và hệ thống cần tiếp cận chuyên môn dinh dưỡng khi xây dựng, đánh giá và điều chỉnh thực đơn. Viện Dinh dưỡng hiện cũng đang triển khai đào tạo chuyên môn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên và nhân viên phụ trách bữa ăn học đường.

Năm là: có hệ thống theo dõi. Không thể biết chương trình có hiệu quả hay không nếu không đo lường.

Một ly sữa trong bữa phụ đóng góp gì cho bài toán chiều cao?

Sữa có thể là một giải pháp thuận tiện để bổ sung protein, canxi và một số chất dinh dưỡng khác. Viện Dinh dưỡng xác định sữa và chế phẩm sữa là nguồn canxi quan trọng đối với trẻ học đường, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì khi xương phát triển nhanh và nhu cầu dinh dưỡng tăng. Hội Nhi khoa Hoa Kỳ cũng ghi nhận rằng sữa được cung cấp trong bữa ăn học đường có liên quan đến chất lượng khẩu phần tổng thể tốt hơn và lượng canxi, vitamin D cao hơn; sữa chua cũng có thể góp phần tăng mức tiêu thụ một số chất dinh dưỡng quan trọng. Nhưng cần tránh một số hiểu lầm rất phổ biến:

Uống sữa không đồng nghĩa với chắc chắn cao hơn vì nếu trẻ uống sữa nhưng khẩu phần thiếu năng lượng hoặc protein; Ít rau quả; Thiếu vitamin D; Ăn quá nhiều thực phẩm giàu năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng; Ít vận động; Ngủ muộn, ngủ không đủ; Hoặc có vấn đề sức khỏe ảnh hưởng tăng trưởng.

Ngoài ra, lượng sữa đưa vào bữa phụ phải được tính trong tổng khẩu phần. Không nên biến bữa phụ thành nguồn năng lượng dư thừa, đặc biệt ở trẻ thừa cân, béo phì.

Bữa ăn học đường tạo ra sự thay đổi qua con số nào?

Nếu nhìn về một chu kỳ 10 năm, tôi cho rằng không nên chỉ đặt một chỉ tiêu là "chiều cao trung bình tăng bao nhiêu". Một hệ thống đánh giá quốc gia nên có bộ chỉ số nhiều tầng.

Tầng 1 – Đầu vào: Tỷ lệ trường có bếp ăn đạt yêu cầu. Tỷ lệ trường có nhân lực được đào tạo về dinh dưỡng; Kinh phí dành cho bữa ăn; Khả năng cung ứng thực phẩm an toàn.

Tầng 2 – Chất lượng thực đơn: Tỷ lệ thực đơn được tính toán dinh dưỡng; Mức đáp ứng năng lượng theo nhóm tuổi; Mức đáp ứng protein; Mức đáp ứng canxi, sắt, kẽm, vitamin A, vitamin D và các chất quan trọng; Mức tiêu thụ rau, quả, sữa và chế phẩm sữa; Lượng đường tự do, muối và chất béo bão hòa; Mức độ đa dạng và tần suất lặp món.

Một hệ thống bữa ăn học đường đánh giá quốc gia nên có bộ chỉ số nhiều tầng.

Tầng 3 – Thực hành: Trẻ thực sự ăn bao nhiêu phần suất ăn được cung cấp? Tỷ lệ bỏ thừa thức ăn? Tỷ lệ trẻ ăn đủ các nhóm thực phẩm? Mức tiêu thụ nước ngọt và thực phẩm không có lợi trong môi trường trường học?

Tầng 4 – Kết quả dinh dưỡng: Tỷ lệ thấp còi; Tỷ lệ gầy; Tỷ lệ thiếu vi chất khi có dữ liệu phù hợp; Tỷ lệ thừa cân, béo phì; Chiều cao theo tuổi; Tốc độ tăng trưởng chiều cao.

Tầng 5 – Tác động lâu dài: Thay đổi tầm vóc theo thế hệ; Sức khỏe xương và thể lực; Hành vi ăn uống lâu dài; Khả năng duy trì chương trình; Chi phí trên mỗi trẻ và tính công bằng giữa các vùng, nhóm kinh tế – xã hội.

Đây mới là cách trả lời một câu hỏi lớn hơn: "Bữa ăn học đường có thực sự tạo ra lợi ích sức khỏe cho trẻ em Việt Nam hay không?"

6 điều phụ huynh cần nhớ

Một là, chiều cao không phải là câu chuyện của riêng canxi. Trẻ cần một chế độ ăn đủ năng lượng, protein, canxi, vitamin D và nhiều vi chất khác.

Hai là, sữa là một công cụ dinh dưỡng hữu ích, không phải "thuốc tăng chiều cao".

Ba là, bữa ăn học đường cần được tính trong tổng khẩu phần cả ngày. Bữa trưa tốt nhưng bữa sáng bỏ qua, tối ăn mất cân đối hoặc uống quá nhiều đồ uống có đường thì kết quả chung vẫn có thể không tốt.

Bốn là, vận động và giấc ngủ cũng là một phần của chiến lược tăng trưởng. Một chương trình học đường hiệu quả nên kết hợp dinh dưỡng với hoạt động thể lực và lối sống lành mạnh.

Năm là, không nên chỉ theo dõi chiều cao. Cần đồng thời theo dõi cân nặng, BMI theo tuổi, tỷ lệ thấp còi, thừa cân béo phì, chất lượng khẩu phần và hành vi sức khỏe.

Sáu là, mục tiêu cuối cùng không phải là làm trẻ "cao bằng mọi giá", mà là giúp trẻ phát huy tốt nhất tiềm năng tăng trưởng trong một cơ thể khỏe mạnh.

Trẻ cần một chế độ ăn đủ năng lượng, protein, canxi, vitamin D và nhiều vi chất khác.

Cải thiện tầm vóc trẻ em Việt Nam không thể giao cho một hộp sữa, một viên canxi hay một món ăn. Đó phải là kết quả của một hệ thống dinh dưỡng học đường được thiết kế khoa học: thực đơn phù hợp tuổi, khẩu phần đủ và cân đối, nguồn thực phẩm an toàn, sữa và chế phẩm sữa được sử dụng đúng vai trò, hoạt động thể lực đầy đủ, giấc ngủ hợp lý, theo dõi tăng trưởng thường xuyên và có đội ngũ chuyên môn đồng hành.

Kinh nghiệm từ mô hình điểm tại Việt Nam cho thấy cách tiếp cận kết hợp thực đơn cân đối, giàu vi chất + sữa trong bữa phụ + giáo dục dinh dưỡng + hoạt động thể lực + ngủ sớm, ngủ đủ giấc có thể tạo ra những kết quả tích cực về phát triển thể chất. Nhưng bài học quan trọng hơn là: không có một "thực phẩm thần kỳ"; chính sự phối hợp của nhiều yếu tố mới tạo nên một môi trường thuận lợi cho tăng trưởng.

Với phụ huynh, thay vì chỉ hỏi: "Con tôi uống loại sữa nào để cao hơn?" mà hãy đặt câu hỏi rộng hơn: "Con tôi đang ăn có đủ và cân đối không? Con có vận động đủ không? Có ngủ đủ không? Tốc độ tăng trưởng của con có phù hợp với tuổi không?"

Với nhà trường, câu hỏi cũng cần chuyển từ: "Bữa ăn hôm nay có ngon không?" sang: "Bữa ăn hôm nay đã cung cấp đúng những gì trẻ cần chưa, và chúng ta có dữ liệu để chứng minh điều đó không?"

Đó chính là bước chuyển từ "cho trẻ ăn" sang "chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ" và cũng là nền tảng để bữa ăn học đường thực sự trở thành một phần của chiến lược cải thiện sức khỏe và tầm vóc trẻ em Việt Nam.