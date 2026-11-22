Mặc dù có vẻ giống như một "Mặt Trăng thứ hai" của Trái Đất, nhưng đây không phải là một vệ tinh thực thụ. Dự kiến, ​​nó sẽ thoát khỏi ảnh hưởng trọng lực của Trái Đất vào đầu tháng 12/2026 và quay trở lại quỹ đạo quanh Mặt Trời.

Trung tâm Hành tinh Nhỏ (MPC), cơ quan trực thuộc Liên đoàn Thiên văn Quốc tế (IAU) cho biết, tiểu hành tinh này, có tên định danh là "2026 QQ8", đã bị trọng lực của Trái Đất giữ lại từ tháng Tư vừa qua.

Tiểu hành tinh này là một thiên thể nhỏ, với đường kính chỉ khoảng 2m. Nó được dự đoán sẽ tiếp tục ở gần Trái Đất cho đến đầu tháng 12, trước khi di chuyển ra ngoài phạm vi ảnh hưởng trọng trường của hành tinh chúng ta và quay trở lại quỹ đạo quanh Mặt Trời.

"2026,QQ8" được nhà thiên văn học người Hungary, Krisztián Sárneczky, phát hiện lần đầu vào tháng Tám vừa qua. Ban đầu, nó được cho là một tiểu hành tinh thông thường, nhưng các tính toán quỹ đạo chính xác đã tiết lộ rằng nó hiện đang lưu lại gần Trái Đất.

Các phân tích cho thấy, không có nguy cơ xảy ra va chạm với Trái Đất. Ngay cả khi tiến vào bầu khí quyển, với kích thước nhỏ bé như vậy, nó cũng sẽ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Những trường hợp như thế này, khi trọng trường Trái Đất tạm thời giữ lại một tiểu hành tinh nhỏ, không phải là điều hiếm gặp.

Matthew Payne - Giám đốc Trung tâm các Hành tinh nhỏ (MPC) giải thích: "Hoàn toàn có khả năng luôn tồn tại một vật thể như vậy ở gần Trái Đất vào bất kỳ thời điểm nào", đồng thời cho biết thêm rằng, chúng thường lưu lại đây trong vài tuần hoặc vài tháng.

Trước đây, từng có những trường hợp tiểu hành tinh bị trọng trường Trái Đất giữ lại tạm thời. Tiểu hành tinh 2006 RH120 đã ở gần Trái Đất khoảng một năm, trong khi 2020 CD3 đã quay quanh hành tinh của chúng ta trong khoảng ba năm.

Các nhà thiên văn học cho rằng, phần lớn các tiểu hành tinh được quan sát thấy gần Trái Đất đều bắt nguồn từ vành đai tiểu hành tinh nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Theo giả thuyết, quỹ đạo của các vật thể trong vành đai này có thể bị thay đổi bởi các lực hấp dẫn, khiến chúng tiến gần hơn đến Trái Đất. Nếu tốc độ của chúng giảm xuống đủ mức, chúng có thể bị trọng trường Trái Đất tạm thời giữ lại.

Cho đến nay, các nhà thiên văn học đã xác định được khoảng 40.000 thiên thể ở vùng lân cận Trái Đất. Trên toàn bộ hệ Mặt Trời, khoảng 1,5 triệu thiên thể đã được xác định.