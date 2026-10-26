Một mã VN30 bị khối ngoại xả ròng hơn 250 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/10, VN-Index dừng ở mức gần 1.764 điểm, giảm khoảng 11 điểm so với phiên trước. Khối lượng giao dịch đạt hơn 605 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.529 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 106 mã tăng, 205 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ hai liên tiếp với giá trị hơn 892 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng khối lượng 37,6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Riêng trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 892 tỷ đồng, với khối lượng 37,2 triệu cổ phiếu.

FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với giá trị 258 tỷ đồng. Xếp sau FPT là HDB với giá trị bán ròng hơn 80 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng còn có ACB, MBB, BID, MSB và VPB cùng chịu áp lực bán từ khối ngoại nhưng giá trị thấp hơn.

Một cổ phiếu thuộc nhóm "họ Vin" là VPL cũng bị bán ròng 70 tỷ đồng. Bên cạnh đó, SSI và GMD nằm trong danh sách bán ròng với giá trị lần lượt 51 tỷ đồng và hơn 32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, MSN dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 72 tỷ đồng, tiếp đến là TCB với hơn 64 tỷ đồng và VIC với 46 tỷ đồng.

Nhóm doanh nghiệp đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng có các đại diện được mua ròng gồm BSR, GAS, DCM và POW.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 300 triệu đồng. PVS chịu áp lực bán lớn nhất với giá trị gần 14 tỷ đồng, theo sau là NVB với hơn 3 tỷ đồng. Các mã MBS, CEO và HUT cũng nằm trong danh sách bán ròng nhưng có giá trị thấp hơn.

Ở chiều mua, IDC tiếp tục dẫn đầu với giá trị hơn 18 tỷ đồng, tiếp đến là TNG với gần 3 tỷ đồng và VC3 với khoảng 2 tỷ đồng. Các cổ phiếu SHS, KSF và DXP được mua ròng dưới 800 triệu đồng.

Trái với HOSE và HNX, thị trường UPCoM được khối ngoại mua ròng 400 triệu đồng. TIN dẫn đầu chiều mua với giá trị hơn 4 tỷ đồng, trong khi các mã còn lại đều có giá trị dưới 600 triệu đồng.

Ở chiều bán, QNS bị bán ròng nhiều nhất với giá trị hơn 3 tỷ đồng, tiếp đến là VEA với 1 tỷ đồng và MSR với 500 triệu đồng.