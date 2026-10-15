Một mã cổ phiếu tăng 41% sau khoản đầu tư của Berkshire Hathaway

Buổi IPO của Spending Spoons tại New York ngày 1/7/2026. (Ảnh: Getty Images).

Giá cổ phiếu Bending Spoons đã tăng vọt 41% sau khi báo cáo mới gửi lên cơ quan quản lý tiết lộ rằng Berkshire Hathaway vừa rót thêm 330 triệu USD vào công ty này.

Trước đó, tập đoàn của Warren Buffett đã rót 600 triệu USD cho Bending Spoons vào tháng 7 - thời điểm công ty chuyên thực hiện các thương vụ thâu tóm có trụ sở tại Italy này niêm yết trên sàn Nasdaq.

Theo thỏa thuận mới nhất, Bending Spoons sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu phổ thông cho Berkshire với giá 33 USD/cp.

Ông Francesco Patarnello, đồng sáng lập kiêm Giám đốc phụ trách mua lại doanh nghiệp, cho biết trong tuyên bố: “Bending Spoons liên tục đánh giá các cơ hội mua bán và sáp nhập (M&A), và danh mục các thương vụ tiềm năng của chúng tôi vẫn rất dồi dào.

Chúng tôi tin rằng khoản đầu tư từ Berkshire Hathaway phản ánh niềm tin vào đội ngũ và nền tảng của Bending Spoons. Đồng thời, nguồn vốn này sẽ giúp tăng cường sự linh hoạt về tài chính cũng như khả năng theo đuổi các thương vụ mua lại hấp dẫn, phù hợp với chiến lược tài chính tổng thể của công ty.”

Theo báo cáo, khoản đầu tư mới nhất đã nâng tỷ lệ sở hữu của Berkshire Hathaway tại Bending Spoons lên 4%. Đây là quyết định đầu tư mới nhất của tập đoàn kể từ khi ông Greg Abel tiếp quản vị trí CEO từ huyền thoại Warren Buffett vào đầu năm nay.