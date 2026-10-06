Một mã cổ phiếu ngân hàng tăng vọt 20% chỉ sau hai phiên

Thông Tư Mới Từ NHNN Tạo Động Lực Cho Ngành Ngân Hàng

Sự khởi sắc của nhóm ngân hàng còn được hỗ trợ bởi thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 50/2026/TT-NHNN. Thông tư này điều chỉnh nâng trần tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, tạo thêm không gian hoạt động tín dụng cho các ngân hàng.Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, đồng thời đặt ra lộ trình áp dụng các tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn Basel III (LCR và NSFR) từ năm 2028. Theo nhận định từ VPBankS Research, các ngân hàng có nền tảng vốn vững chắc, nguồn tiền gửi bán lẻ ổn định và khả năng huy động vốn dài hạn sẽ chiếm ưu thế khi quy định mới được triển khai.**Dự Báo Lợi Nhuận Quý III Khả Quan**

MBS Research dự báo lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng trong quý III/2026 sẽ đạt khoảng 66.912 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng tín dụng toàn ngành dự kiến đạt khoảng 12% tính từ đầu năm.

Trong số các ngân hàng được theo dõi, HDBank được dự báo có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ấn tượng nhất, lên tới 58%. Tiếp theo là Vietcombank với 29,1%, VPBank với 26,6%, VietinBank với 27,4% và BIDV với 21%.Tuy nhiên, một số ngân hàng được dự báo có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, điển hình là Sacombank (-50,4%) và Eximbank (-27,2%).

Thuế đất bỏ hoang: Đề xuất 0,2%, không hạn mức

Trong phiên giao dịch ngày 5/10/2026, chỉ số VN-Index đã có màn tăng trưởng ấn tượng, bổ sung 15,49 điểm và đóng cửa ở mức 1.753,20 điểm, tương đương mức tăng 0,89%. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 575,75 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị lên tới khoảng 13.501 tỷ đồng.

NVB và LPB dẫn đầu đà tăng

Đáng chú ý trong phiên này là sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cổ phiếu NVB đã tăng kịch trần phiên thứ hai liên tiếp, vượt qua đỉnh của 1 năm. Song hành cùng NVB, LPB cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng gần 7%.**Phân Tích Cụ Thể Đà Tăng của NVB**

Cụ thể, NVB đóng cửa phiên 5/10 tại mức 16.500 đồng/cổ phiếu, tăng 10%. Đà tăng này nối tiếp phiên 2/10, khi NVB đã tăng 9,49% và đạt 15.000 đồng/cổ phiếu. Tổng cộng, sau hai phiên tăng trần liên tiếp, giá trị cổ phiếu NVB đã tăng khoảng 20%, từ 13.700 đồng lên 16.500 đồng. Thanh khoản của NVB trong phiên 5/10 cũng tăng đột biến, đạt 3,71 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch 58,1 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 10 phiên trước đó.**Diễn Biến Các Cổ Phiếu Ngân Hàng Khác**

LPB cũng không kém cạnh với mức tăng 6,97%, chốt phiên ở 43.000 đồng/cổ phiếu, cùng với khối lượng giao dịch hơn 2,42 triệu đơn vị. SHB dẫn đầu về thanh khoản trong nhóm với gần 29,6 triệu cổ phiếu được trao tay, dù có mức giảm nhẹ 0,9%. TCB đứng vị trí thứ hai về thanh khoản với hơn 18 triệu đơn vị, tăng 0,78%.Ở chiều tăng, BVB và SSB lần lượt ghi nhận mức tăng 2,4% và 2,35%. Một số mã khác như VBB, ABB, VPB, VIB cũng có sắc xanh nhưng với tỷ lệ tăng dưới 1%. Chiều giảm ghi nhận các mã MSB (-1,07%), ACB (-0,47%), STB (-0,58%) và CTG (-0,34%).