Một luật sư tâm huyết với nghề

Trong quá trình hành nghề luật sư, ông Đoàn Công Kê có nhiều năm gắn bó với hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân. Đặc biệt, trong thời gian giữ cương vị Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình (cũ) (từ năm 2019-2024), ông đã tư vấn miễn phí cho hàng trăm lượt người, trong đó có nhiều gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn...

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu tư vấn pháp luật của người dân, năm 2019, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình (cũ) do ông Kê làm trưởng đoàn thành lập trung tâm tư vấn pháp luật. Từ khi thành lập đến nay, trung tâm đã tư vấn miễn phí cho hàng nghìn lượt người. Nội dung tư vấn chủ yếu liên quan đến đất đai, thừa kế, tranh chấp tài sản, chế độ chính sách...

Ông Đoàn Công Kê (bên phải) trò chuyện cùng phóng viên về những cuộc tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân - Ảnh: X.V

Ông Kê tâm sự: “Tư vấn pháp luật cho người dân không đơn thuần là trả lời một câu hỏi pháp lý. Đằng sau mỗi vụ việc thường là quyền lợi, tài sản, cuộc sống và đôi khi là những mối quan hệ gia đình, làng xóm đã tồn tại trong nhiều năm. Vì vậy, người luật sư phải tìm hiểu kỹ sự việc, giải thích rõ căn cứ pháp luật và quan trọng hơn là giúp người dân lựa chọn cách giải quyết phù hợp nhất”.

Trong số những lĩnh vực người dân thường tìm đến ông Kê để nhờ tư vấn, đất đai là vấn đề nổi bật. Nếu không được hướng dẫn, giải thích kịp thời, những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực này rất dễ trở thành tranh chấp kéo dài. Ông Kê kể, gần đây, một gia đình ở xã Lệ Thủy có 9 người con, người bố đã mất, người mẹ tuổi cao, sức yếu. Trước đó, bà đã tặng một thửa đất khoảng 400m2 cho hai người cháu nội. Tuy nhiên, việc tặng cho này không được 7 người con còn lại biết, dẫn đến phát sinh tranh chấp.

Sau khi tìm đến Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình (cũ), các thành viên trong gia đình được ông Kê giải thích những quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền của các thành viên trong gia đình và hàng thừa kế. Từ những phân tích đó, gia đình chọn phương án khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Vụ án sau đó được thụ lý, văn bản tặng thửa đất cho hai người cháu nội được hủy bỏ, quyền sử dụng đất được trả lại cho người bà.

Trong quá trình triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam, hoạt động tư vấn pháp luật của ông Kê cũng góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Có trường hợp, sau khi biết dự án đi qua đất nhà mình, một số hộ dân vội vàng xây dựng nhà cửa, công trình trên đất để nâng cao giá trị đền bù. Khi không đạt mục đích như mong muốn, họ tìm đến trung tâm tư vấn pháp luật để tìm hiểu quy định.

Tại đây, người dân được ông Kê giải thích rõ những quy định liên quan, như: Việc tự ý xây dựng công trình sau thời điểm đã có thông tin, kiểm kê, đo đếm phục vụ dự án không đồng nghĩa với việc tài sản đó được bồi thường, hỗ trợ. Sau khi được phân tích thấu đáo, nhiều hộ dân hiểu rõ các quy định liên quan, trong đó có việc tự ý xây dựng công trình sau thời điểm có thông tin dự án hoặc sau khi đã kiểm kê, đo đếm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng không đồng nghĩa với việc tài sản đó đương nhiên được bồi thường, hỗ trợ. Sau khi được giải thích, nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Sau sự cố môi trường biển năm 2016, nhiều người dân bị ảnh hưởng và phát sinh thắc mắc trong quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ. Có nhiều người chưa hiểu rõ tiêu chí để được hỗ trợ nên thắc mắc vì nhà mình có nhà kho, xưởng nhưng không được hỗ trợ vì không có hải sản tại thời điểm kiểm tra, khảo sát.

Các luật sư tích cực tuyên truyền lưu động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để hỗ trợ người dân - Ảnh: X.V

Những trường hợp này, ông Kê đã kiên trì giải thích các quy định, phân tích cụ thể từng trường hợp, giúp bà con hiểu rằng, chính sách hỗ trợ phải được thực hiện theo đúng đối tượng, điều kiện và quy định của pháp luật. Hộ nào đủ điều kiện, như có hải sản trong nhà kho, xưởng tại thời điểm kiểm tra mới được hỗ trợ. Các trường hợp không đáp ứng điều kiện cần chấp hành, tránh phát sinh khiếu kiện không cần thiết. Nghe ông giải thích rõ ràng, nhiều ngườihiểu ra vấn đề và không tiếp tục khiếu kiện.

Ông Kê chia sẻ: “Điều tôi mong muốn nhất không phải là người dân cứ có tranh chấp là đưa nhau ra tòa, mà trước hết phải giúp họ hiểu đúng quy định pháp luật, biết mình có quyền gì, nghĩa vụ gì và lựa chọn cách giải quyết thế nào cho phù hợp. Và mỗi khi người dân đến với đoàn, dù tư vấn miễn phí, chúng tôi luôn xác định phải làm bằng trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tư vấn đúng pháp luật, khách quan và đặt quyền, lợi ích hợp pháp của người dân lên hàng đầu”.

Theo ông Kê, nhờ được tư vấn kịp thời, nhiều tranh chấp của người dân được tháo gỡ ngay lúc phát sinh. Qua đó, bà con hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ của mình, hạn chế được tình trạng khiếu kiện kéo dài, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định ở cơ sở…