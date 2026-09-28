Một lựa chọn từng làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp Thành Long

Trước khi tạo được dấu ấn riêng, Thành Long từng có quãng thời gian khá chật vật để tìm vị trí trong điện ảnh. Ông bắt đầu sự nghiệp với nền tảng kinh kịch và võ thuật, từng làm diễn viên đóng thế, sau đó được trao cơ hội đảm nhận vai chính. Tuy nhiên, trong giai đoạn điện ảnh võ thuật Hong Kong phát triển mạnh, việc tìm một hình tượng khác biệt không hề dễ dàng.

Thành công của Lý Tiểu Long trước đó đã tạo ra một chuẩn mực rất rõ ràng cho các nam diễn viên võ thuật. Những nhân vật trung tâm thường có vẻ ngoài mạnh mẽ, ít lời, kỹ năng chiến đấu vượt trội và luôn chiếm thế chủ động trong các cuộc đối đầu. Thành Long lại không hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu ấy. Thay vì cố gắng trở thành một phiên bản khác của những ngôi sao võ thuật đi trước, ông dần tìm kiếm một cách thể hiện gần với cá tính của mình hơn.

Thành Long trong Túy Quyền, tác phẩm góp phần định hình phong cách võ thuật pha hài đặc trưng của ông.

Bước ngoặt quan trọng đến khi Thành Long hợp tác với đạo diễn Viên Hòa Bình trong Túy Quyền. Tác phẩm khai thác hình tượng Hoàng Phi Hồng theo hướng trẻ trung và hài hước hơn, đồng thời cho phép Thành Long phát huy cả khả năng võ thuật lẫn diễn xuất hình thể. Nhân vật không phải một cao thủ hoàn hảo ngay từ đầu mà vụng về, nghịch ngợm và liên tục rơi vào những tình huống khó xử.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Thành Long sử dụng võ thuật. Những màn giao đấu trong phim không chỉ nhằm chứng minh sức mạnh của nhân vật mà còn được xây dựng như một chuỗi hành động có nhịp điệu, kết hợp giữa kỹ năng, biểu cảm và yếu tố gây cười. Nhân vật có thể bị đánh ngã, gặp thất bại hoặc trở thành trò cười trước khi tìm được cách vượt qua đối thủ.

Cách thể hiện này tạo nên một hình tượng rất khác so với kiểu anh hùng võ thuật quen thuộc. Thành Long khiến nhân vật trở nên gần gũi hơn khi không phải lúc nào cũng chiến thắng một cách dễ dàng. Sự vụng về, đau đớn và những khoảnh khắc thất thế trở thành một phần của câu chuyện, thay vì bị xem là điểm yếu cần che giấu.

Thành Long lựa chọn kết hợp võ thuật và hài hình thể, thay vì đi theo hình mẫu anh hùng võ thuật truyền thống.

Thành công của Túy Quyền giúp hướng đi này được củng cố. Thành Long tiếp tục kết hợp hành động với hài trong nhiều tác phẩm sau đó. Từ Kế Hoạch A, Câu Chuyện Cảnh Sát đến Long huynh hổ đệ, các pha hành động ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cách kể chuyện. Đặc biệt, những màn rượt đuổi, đánh nhau và vượt chướng ngại vật thường được xây dựng dựa trên không gian thực tế, đạo cụ xung quanh và khả năng biểu diễn của chính diễn viên.

Điều này cũng góp phần hình thành một trong những đặc điểm nổi bật nhất trong sự nghiệp Thành Long. Ông không xây dựng sức hút chỉ bằng hình ảnh một võ sĩ mạnh mẽ mà biến chính những giới hạn của con người thành chất liệu cho nhân vật. Nhân vật của Thành Long có thể sợ hãi, đau đớn, mắc sai lầm hoặc bị dồn vào thế bí. Nhưng sau mỗi lần thất bại, họ tiếp tục tìm cách đứng dậy và đối đầu.

Sau này, phong cách ấy trở thành dấu hiệu nhận diện của Thành Long trên màn ảnh quốc tế. Những bộ phim như Giờ Cao Điểm, Trưa Thượng Hải hay Hiệp Sĩ Thượng Hải tiếp tục khai thác sự kết hợp giữa hành động và hài, đồng thời đưa hình ảnh nam diễn viên đến gần hơn với khán giả phương Tây.

Những màn võ thuật giàu tính biểu diễn là dấu ấn gắn liền với Thành Long từ giai đoạn đầu sự nghiệp.

Tất nhiên, sự nghiệp của Thành Long không thể chỉ được giải thích bằng một bộ phim. Trước và sau Túy Quyền, ông còn có nhiều lựa chọn quan trọng khác trong cách làm phim, xây dựng nhân vật và thực hiện cảnh hành động. Tuy nhiên, tác phẩm này đánh dấu thời điểm hướng đi riêng của Thành Long trở nên rõ ràng hơn.

Từ việc không cố trở thành một hình mẫu võ thuật có sẵn, Thành Long tìm ra cách để khán giả nhận ra mình chỉ qua một màn hành động. Võ thuật có tiếng cười, nhân vật có khuyết điểm, những pha nguy hiểm luôn gắn với câu chuyện. Công thức ấy dần trở thành dấu ấn riêng, giúp ông đứng vững trong một thế hệ điện ảnh mà những ngôi sao võ thuật từng tạo nên sức ảnh hưởng rất lớn.

Nhìn lại, lựa chọn kết hợp võ thuật với hài hình thể không chỉ giúp Thành Long có một vai diễn thành công. Quan trọng hơn, nó mở ra hướng phát triển để ông thoát khỏi cái bóng của những hình mẫu đi trước và xây dựng một hình tượng không dễ sao chép. Từ đó, Thành Long không chỉ được nhớ đến như một diễn viên võ thuật mà còn là một ngôi sao hành động có phong cách riêng trên màn ảnh.