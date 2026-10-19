'Một lớp học nhỏ, một bước tiến lớn'

Vừa qua, 130 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nông dân, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP phường Tân Phong đã được các diễn giả, KOL giàu kinh nghiệm chia sẻ, truyền đạt các nội dung: kỹ năng livestream và bán hàng online, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản, du lịch và hình ảnh địa phương. Hướng dẫn kỹ năng giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem, tư vấn và chốt đơn hàng; cách xây dựng ý tưởng, lựa chọn chủ đề, thông điệp và xây dựng nội dung phù hợp với các nền tảng số như Facebook, TikTok, YouTube; chụp ảnh, quay phim, biên tập video ngắn bằng điện thoại.

KOL chia sẻ kỹ năng bán hàng online trên nền tảng số cho hội viên nông dân phường Tân Phong.

Thông qua đó, nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng livestream bán hàng online; hỗ trợ xây dựng kênh bán hàng kết hợp giới thiệu và quảng bá sản phẩm, dịch vụ, điểm đến, nét đẹp văn hóa của địa phương trên môi trường số cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân, hộ kinh doanh, chủ thể OCOP trên địa bàn phường. Từ đó, lan toả các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, nét đẹp văn hóa các dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, ẩm thực và những điểm đến giàu tiềm năng của phường đến với đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Chị Ma Thị Duyên, ở bản Lao Tỷ Phùng chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ biết bày bán hàng ở chợ phiên San Thàng hoặc bán cho khách quen quanh vùng. Hôm nay tham gia lớp học, được các chuyên gia cầm tay chỉ việc, tôi đã biết cách tự cầm điện thoại để bán hàng online, giới thiệu nông sản của gia đình và địa phương đến với mọi người”.

Tiểu thương chợ phiên San Thàng tận dụng nền tảng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, mở rộng tệp khách hàng.

Tại chợ phiên San Thàng (phường Tân Phong), thanh toán bằng mã QR đã trở nên quen thuộc với nhiều tiểu thương. Điện thoại thông minh còn giúp người bán giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng qua mạng xã hội, mở rộng cách thức kinh doanh khi thói quen mua sắm thay đổi. Chị Tẩn U Mẩy, tiểu thương tại chợ San Thàng, cho biết: “Nhờ tham gia các lớp học phổ cập kỹ năng số của phường nên tôi đã thông thạo bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận nhiều khách hàng. Bán hàng online giúp tôi tăng thu nhập từ 5-6 triệu đồng mỗi tuần”.

Theo thống kê, khoảng 60% người dân phường Tân Phong tham gia mua sắm trực tuyến; các phương thức mua bán, thanh toán trên nền tảng số đang dần phổ biến, tạo thêm cơ hội tiếp cận khách hàng cho người kinh doanh. Ở bản Duy Phong, nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc Giáy, điện thoại thông minh giúp người dân cập nhật tin tức, nắm bắt thông tin và chuyển khoản thanh toán tiền điện, tiền nước. Ông Vàng Văn Thắng, người dân trong bản chia sẻ: “Điều thiết thực nhất là người dân rất thuận tiện trong việc nắm bắt thông tin xã hội từ tỉnh cho đến phường. Ngoài ra việc thanh toán tiền điện, nước không phải mất thời gian đi lại và chờ đợi như trước”.

Tổ công nghệ số cộng đồng (phường Tân Phong) hướng dẫn người dân nâng cao kỹ năng số và tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu.

Hiện nay, trên địa bàn phường Tân Phong hiện có 29 tổ công nghệ số (CNS) cộng đồng với hơn 140 thành viên. Lực lượng này trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VNeID; tiếp cận và sử dụng các nền tảng số, nhất là những người còn lúng túng khi thao tác trên điện thoại. Ông Đỗ Văn Thủy, Tổ trưởng tổ CNS cộng đồng tổ dân phố số 9, cho biết: “Tổ CNS cộng đồng đã hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng VNeID; trong số người dân được hỗ trợ, hơn 90% đã thành thạo các thao tác trên ứng dụng. Tổ sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ để người dân sử dụng thành thạo hơn các tiện ích của VNeID”.

Sản phẩm lê được livestream bán ngay tại vườn tại Ngày hội hái lê phường Tân Phong.

Tính đến thời điểm này, khoảng 80% dân số trên địa bàn phường Tân Phong được kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện để người dân sử dụng giấy tờ điện tử, tiếp cận các tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và thanh toán. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi trưởng thành có tri thức cơ bản về CĐS, có kỹ năng số và sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, nền tảng số đạt 85 - 90%. Bên cạnh đó, trên địa bàn phường có 25 hợp tác xã và 10 trang trại, hộ sản xuất lớn đã bước đầu làm quen và áp dụng tiến bộ kỹ thuật như hệ thống tưới tiết kiệm tự động, cơ giới hóa làm đất, thu hoạch, áp dụng quy trình sản xuất sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, bước đầu ứng dụng công nghệ số để quản lý nhật ký sản xuất, dán mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm và mở gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Theo ông Lê Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phong, kỹ năng số không chỉ nằm ở khả năng sử dụng các ứng dụng, mà còn ở việc biết kiểm chứng thông tin, nhận diện rủi ro và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cùng với phát triển hạ tầng và nền tảng, việc phổ cập kỹ năng số được địa phương gắn với nhu cầu thực tế, giúp người dân tự thực hiện giao dịch, tiếp cận thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, hướng tới mục tiêu kiến tạo công dân số trở thành hiện thực.