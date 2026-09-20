Một lớp có loạt thủ khoa, 95% đạt điểm SAT từ 1.500

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết trong mùa tuyển sinh năm nay, lớp 12A3 của trường đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Trong đó, em Nguyễn Xuân Tuệ Minh là thủ khoa khối D01 toàn quốc năm 2026 với 29 điểm (Toán và Anh đều đạt 10 điểm, Văn 9 điểm). Ngoài ra, nữ sinh còn đạt 1580 SAT và 8.0 IELTS. Với kết quả này, Tuệ Minh quyết định theo học tại Đại học Trung Văn Hong Kong (Trung Quốc) với mức học bổng toàn phần.

Ngoài ra, lớp còn có em Nguyễn Minh Thư đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, trở thành thủ khoa đầu vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Hay em Nguyễn Huy Hoàng là thủ khoa ngành Bán dẫn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội…

Tập thể lớp 12A3 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Hầu hết học sinh trong lớp còn sở hữu kết quả SAT, IELTS cao, trong đó khoảng 95% học sinh đạt điểm SAT từ 1500 trở lên, gần 90% học sinh đạt chứng chỉ IELTS từ 8.0 trở lên. 100% học sinh trúng tuyển vào các trường đại học trong nước và quốc tế.

Theo thống kê của nhà trường, lớp có 8 học sinh lựa chọn con đường du học và trúng tuyển vào một số trường đại học trên thế giới như Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan), Davidson College (Mỹ), Đại học Furman (Mỹ), Đại học Trung Văn Hồng Kông… Số còn lại lựa chọn các trường trong nước như Trường Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân…

Cô Lê Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, bày tỏ sự tự hào trước những thành tích của học trò. Theo cô, thành tích này đến từ quá trình nỗ lực của từng học sinh cùng sự đồng hành của gia đình, thầy cô. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong học tập cũng tạo nên dấu ấn của tập thể.

Không chỉ lớp 12A3, nhiều lớp khác của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ cũng đạt được thành tích ấn tượng, chẳng hạn lớp chuyên tiếng Trung của trường có 8 học sinh đỗ Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại - kỷ lục trong cả nước cho đến nay.