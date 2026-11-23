Giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết

Tiếng cười, lời cổ vũ và các tiết mục giao lưu văn nghệ tạo nên không khí rộn ràng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Cư Prao. Người dân cùng tham gia trò chơi dân gian, gặp gỡ và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Mỗi hoạt động góp thêm sắc màu cho ngày hội, đồng thời tạo dịp để bà con ở các khu dân cư gần gũi, sẻ chia với nhau.

Một số hình ảnh tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: T.H)

Đến nay, 8 thôn, buôn đã tổ chức thành công. Việc đưa ngày hội về từng khu dân cư giúp người dân thuận tiện tham gia và phát huy sự chủ động của cộng đồng trong tổ chức hoạt động.

Các trò chơi dân gian đem lại sự hào hứng cho người chơi và bà con đến cổ vũ. Trong không gian sinh hoạt chung, người dân có dịp giới thiệu, chia sẻ những nét văn hóa riêng của cộng đồng. Những hoạt động ấy vừa tạo niềm vui, vừa giúp các thế hệ gặp gỡ, cùng tìm hiểu phong tục và đời sống văn hóa các dân tộc.

Tiết mục văn nghệ đậm bản sắc dân tộc. (Ảnh: T.H)

Ngày hội cũng là dịp để người dân cùng vun đắp tình cảm gắn bó, chia sẻ trách nhiệm với những việc chung. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự tham gia và đồng hành của bà con, từ các hoạt động văn hóa đến việc xây dựng đời sống văn minh, giữ gìn cảnh quan ở khu dân cư. Mỗi thôn, buôn có điều kiện và nét riêng, nhưng cùng hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng ngày càng gắn kết.

Ông Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Cư Prao. (Ảnh: T.H)

Ông Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Cư Prao, cho biết, địa phương mong muốn các hoạt động từ ngày hội tiếp tục được duy trì phù hợp với điều kiện của từng khu dân cư.

“Mỗi thôn, buôn có nét văn hóa riêng, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần đoàn kết và mong muốn xây dựng cộng đồng ngày càng tốt đẹp. Xã mong người dân tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp tại khu dân cư, để ngày hội không chỉ vui trong một dịp mà còn góp phần làm phong phú đời sống cộng đồng”, ông Quang chia sẻ.

Gìn giữ bản sắc từ sinh hoạt cộng đồng

Ngày hội tại các khu dân cư nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc, diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Qua đó, xã Cư Prao tuyên truyền ý nghĩa của văn hóa, khơi dậy tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ bản sắc các dân tộc.

Rượu cần, nét văn hóa truyền thống của đồng bào Ê Đê. (Ảnh: T.H)

Theo đó, các thôn, buôn và trường học được khuyến khích tổ chức giao lưu văn nghệ, dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, thể thao cộng đồng và hoạt động trải nghiệm phù hợp. Người dân có thể giới thiệu trang phục, nhạc cụ, ẩm thực, sản phẩm thủ công, sản vật địa phương hoặc những câu chuyện gắn với đời sống văn hóa ở cơ sở. Nội dung và hình thức được lựa chọn theo điều kiện thực tế, ưu tiên sự tham gia chủ động của cộng đồng.

Các hoạt động cũng tạo cơ hội để những người am hiểu văn hóa, nghệ nhân và người có uy tín chia sẻ vốn hiểu biết với thế hệ trẻ. Qua giao lưu, trình diễn và trải nghiệm, thanh thiếu niên có thêm điều kiện tìm hiểu phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Đây là một trong những cách đưa văn hóa vào đời sống, để những giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối qua sinh hoạt cộng đồng.

Giao lưu văn hoá giữa các dân tộc. (Ảnh: T.H)

Xã định hướng phát huy vai trò chủ thể của người dân, lực lượng văn nghệ quần chúng và các tổ chức ở cơ sở; đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học và đơn vị liên quan. Nhà văn hóa, sân thể thao và địa điểm sinh hoạt cộng đồng hiện có được tận dụng để tổ chức hoạt động thiết thực, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với từng địa bàn.

Các hoạt động thể thao tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần gắn kết bà con. (Ảnh: T.H)

Theo ông Quang, sau ngày 24/11, xã sẽ lựa chọn mô hình sinh hoạt văn hóa - thể thao cộng đồng tại thôn, buôn để duy trì, dựa trên hoạt động sẵn có và điều kiện thực tế.

“Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh, video hoặc chuyên mục "Sắc màu văn hóa Cư Prao", giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của địa phương. Sản phẩm truyền thông sẽ góp phần lưu giữ tư liệu và lan tỏa câu chuyện văn hóa từ cơ sở”, ông Quang nhấn mạnh.

Các phần quà dành cho các hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: T.H)

Thời gian tới, xã Cư Prao kỳ vọng bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ; tinh thần đại đoàn kết trở thành động lực để người dân chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.