Theo thống kê của TCBS Research từ báo cáo tài chính và thuyết minh phân loại nợ của 26 ngân hàng niêm yết, tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3, 4 và 5) cuối quý III/2026 đạt 2,11%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và 0,11 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ đầu năm, số dư nợ xấu tăng 27,8%, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng tín dụng 12,5%.

Nợ nhóm 2 – nhóm nợ cần chú ý, thường được xem là chỉ báo sớm về nguy cơ phát sinh nợ xấu – cũng tăng quý thứ ba liên tiếp, lên 1,58% tổng dư nợ, so với 1,37% cuối quý II và 1,17% cuối năm 2025.

Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 75%, thấp hơn 4 điểm phần trăm so với quý trước và 8 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Theo TCBS Research, phần lớn chi phí dự phòng trong quý được sử dụng để xử lý nợ thay vì bổ sung bộ đệm dự phòng. Chi phí tín dụng theo đó tăng lên 1,28%, mức cao nhất kể từ quý II/2024.

Nợ xấu gia tăng, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu suy giảm, tạo thêm áp lực lên chất lượng tài sản của nhiều ngân hàng trong quý III/2026.

Lãi suất cao gây sức ép lên chất lượng tài sản

VIS Rating nhận định lãi suất cho vay cao đang làm gia tăng nợ xấu mới và rủi ro tài sản toàn ngành. Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tăng lên 2,3% trong 9 tháng đầu năm 2026, từ mức 2,2% cuối tháng 6.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí vay vốn và chi phí hoạt động tăng, làm suy yếu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Áp lực thể hiện rõ tại các ngân hàng quy mô vừa như VIB, Eximbank và một số ngân hàng nhỏ như ABBank, PGBank, VietBank, Bac A Bank.

Cùng chiều, TCBS Research ghi nhận lợi suất tài sản sinh lãi của các ngân hàng niêm yết trong quý III đạt 8,07%, tăng 143 điểm cơ bản so với cùng kỳ. Mặt bằng lãi suất cho vay cao làm tăng nghĩa vụ trả nợ, đặc biệt đối với khách hàng bán lẻ và SME.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản phục hồi chậm khiến việc xử lý tài sản bảo đảm kéo dài, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ. Đây là những yếu tố khiến áp lực chất lượng tài sản lan rộng trong hệ thống ngân hàng.

Nợ xấu tăng tại nhiều ngân hàng tư nhân

Tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn, tỷ lệ nợ xấu tăng ở phần lớn đơn vị.

Techcombank (TCB) ghi nhận tỷ lệ nợ xấu 1,27%, tăng từ 1,07% cuối năm 2025. Ngân hàng cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ một số khoản vay riêng lẻ ngoài lĩnh vực trọng tâm chuyển nhóm nợ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 128% xuống 107%.

Tại ACB, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,97% lên 1,19%. Theo ngân hàng, diễn biến này chịu ảnh hưởng từ chi phí vay cao và việc phân loại lại một số khoản nợ theo thông tin từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Các khoản phân loại lại theo CIC chiếm khoảng 22% mức tăng nợ xấu trong quý III. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 91%, so với 114% cuối năm trước.

MB (MBB) cũng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,67%, từ 1,29% cuối năm 2025. Nợ xấu mới hình thành trong quý III đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, cao nhất trong 6 quý, trong khi ngân hàng xử lý khoảng 3.700 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 85%. Theo TCBS Research, nợ xấu MB thường tăng trong quý III và giảm vào quý IV trong giai đoạn 2023–2025, do đó cần theo dõi thêm diễn biến cuối năm.

Ở chiều ngược lại, VPBank (VPB) giảm tỷ lệ nợ xấu từ 3,33% xuống 3,12%, nhờ đóng góp từ các công ty con và sử dụng 7.233 tỷ đồng dự phòng để xử lý nợ. Tuy nhiên, nợ nhóm 2 tăng lên 3,56%, chủ yếu tại phân khúc bán lẻ và SME của ngân hàng mẹ.

Sacombank (STB) ghi nhận tỷ lệ nợ xấu 7,33%, tăng so với mức 6,41% cuối năm 2025 nhưng giảm nhẹ so với quý II. Ngân hàng sử dụng 15.575 tỷ đồng dự phòng để xử lý nợ trong quý III theo lộ trình tái cơ cấu, khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm còn 35%, so với 50% cuối năm trước.

VIS Rating cũng ghi nhận nợ xấu tại một số ngân hàng lớn như Techcombank, ACB, Sacombank và HDBank tăng bình quân 14 điểm cơ bản so với quý trước. Áp lực chủ yếu đến từ các khoản vay mua nhà, vay tiêu dùng và dư nợ SME trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, sản xuất.

Chất lượng tài sản phân hóa ở nhóm ngân hàng nhỏ

Tại nhóm ngân hàng quy mô nhỏ, chất lượng tài sản diễn biến không đồng đều. Một số đơn vị ghi nhận nợ nhóm 2 chuyển sang nợ xấu, trong khi những ngân hàng khác cải thiện nhờ tái cơ cấu.

Tại HDBank (HDB), nợ nhóm 3 tăng 77,5% so với quý II, trong khi nợ nhóm 2 giảm 10,2%, cho thấy một phần nợ cần chú ý đã chuyển sang nhóm nợ xấu. PGBank cũng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu tăng.

Ngược lại, Ngân hàng Quốc dân (NVB) giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 4,87%, từ mức 8,63% cuối năm 2025, theo phương án cơ cấu lại.

Eximbank (EIB) chủ động thu hẹp tín dụng và bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Nhờ đó, dư nợ nhóm 4 và nhóm 5 giảm từ 4.529 tỷ đồng xuống 2.104 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng lên 3,04%, một phần do quy mô cho vay thu hẹp.

Đáng chú ý, có 13/26 ngân hàng niêm yết ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu dưới 60%. Tuy nhiên, chỉ tiêu này cần được đánh giá cùng giá trị tài sản bảo đảm, bởi tài sản bảo đảm được tính đến khi xác định mức trích lập dự phòng cụ thể cho các khoản nợ.

Nợ xấu có thể giảm trong quý IV nhưng vẫn cao hơn năm trước

TCBS Research dự báo tỷ lệ nợ xấu tại các ngân hàng niêm yết có thể giảm trong quý IV nhờ yếu tố mùa vụ, nhưng nhiều khả năng chỉ về mức 1,9–2% vào cuối năm 2026, vẫn cao hơn mức 1,85% cuối năm 2025.

Quý IV thường là giai đoạn các ngân hàng đẩy mạnh xử lý nợ. Trong quý IV/2025, giá trị nợ được xử lý ước đạt 52.900 tỷ đồng, cao nhất trong chuỗi theo dõi. Một số khoản nợ cơ cấu cũng có thể đủ thời gian thử thách để được chuyển về nhóm nợ bình thường.

Dù vậy, mức giảm nợ xấu năm nay có thể thấp hơn mức bình quân 0,25 điểm phần trăm của các quý IV trong ba năm qua, do nợ nhóm 2 đã tăng liên tiếp ba quý, tạo nguy cơ phát sinh nợ xấu trong một đến hai quý tiếp theo.

Ở chiều hỗ trợ, chỉ đạo giảm lãi suất cho vay tại Công văn 9608 ngày 18/10 có thể giúp giảm áp lực trả nợ cho khách hàng, dù tác động cần thời gian để lan tỏa.

Trong khi đó, VIS Rating cho rằng rủi ro tài sản toàn ngành ngân hàng có thể tiếp tục ở mức cao khi chi phí vay vốn vẫn là yếu tố hạn chế khả năng trả nợ của khách hàng.