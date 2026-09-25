Một loạt hãng truyền thông lớn được phép trở lại tác nghiệp tại Nhà Trắng

Ngày 18/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tước quyền tiếp cận Nhà Trắng của ba hãng tin CNN, MS NOW và Politico vì cho rằng họ liên tục đăng tải “tin giả”. (Nguồn: JournalismPakistan.com)

Phán quyết trên do Thẩm phán liên bang Timothy Kelly đưa ra sau khi ba cơ quan báo chí khởi kiện lệnh cấm của ông Trump; trong đó, tòa nhận định động thái thu hồi thẻ tác nghiệp của Nhà Trắng “nhiều khả năng đã vi phạm các quyền được quy trình pháp lý theo Hiến pháp đảm bảo”.

Mặc dù giành lại quyền tiếp cận khu phức hợp Nhà Trắng, CNN cho biết, Nhà Trắng vẫn từ chối cho các phóng viên CNN và MS NOW tiếp cận khu vực đón tiếp để đưa tin về việc Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nhà Trắng để dự quốc yến.

Giải trình trước tòa sau đó, Giám đốc Vận hành Báo chí Nhà Trắng Micah Stopperich khẳng định, bộ phận vận hành đã nhận thông báo phục hồi quyền truy cập lúc 7h10 sáng ngày 24/9 và Mật vụ Mỹ đã kích hoạt lại thẻ vào lúc 9h7 sáng, trước khi bàn giao thẻ tại cổng kiểm soát vào lúc gần 10h sáng (giờ địa phương).

Đến khoảng trưa cùng ngày, các phóng viên mới bắt đầu được quay trở lại khuôn viên Nhà Trắng để ghi hình và đưa tin. Từ lâu, ông Trump đã công kích các cơ quan truyền thông đưa tin chỉ trích ông.

Lệnh cấm ba cơ quan báo chí trên được Tổng thống Mỹ đưa ra vào ngày 18/9, khi ông tuyên bố tước quyền truy cập của ba hãng tin này vì cho rằng họ liên tục đăng tải “tin giả”.

Ngày 21/9, ba cơ quan báo chí đã nộp đơn kiện lên Tòa án Liên bang Khu vực Columbia, khẳng định lệnh cấm là hành vi trả đũa vi phạm Tu chính án Thứ nhất về tự do ngôn luận và vi phạm Tu chính án Thứ năm về quy trình pháp lý công bằng.

Đáp lại, Bộ Tư pháp Mỹ đại diện cho Nhà Trắng lập luận rằng việc thu hồi thẻ là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia. Phía chính quyền cũng đưa ra quan điểm cho rằng “quyền tiếp cận Nhà Trắng là một đặc ân, không phải là một quyền lợi”.

Bác bỏ lập luận của Bộ Tư pháp Mỹ, Thẩm phán Timothy Kelly bày tỏ hoài nghi sâu sắc về lý do “an ninh quốc gia”, nhận định hồ sơ vụ kiện không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh lệnh cấm xuất phát từ mối lo ngại này, mà chủ yếu bắt nguồn từ việc Tổng thống bất bình với nội dung.