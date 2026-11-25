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Còn được gọi là "rau rừng", sansai là các loại thực vật ăn được mọc hoang dã, thường được hái trên các vùng núi và khu rừng thuộc quần đảo Nhật Bản vào mùa xuân.

Vì Nhật Bản là quốc gia thường xuyên phải đối mặt với thiên tai và những biến động thời tiết khắc nghiệt, sản lượng nông nghiệp có thể thay đổi đáng kể từ năm này sang năm khác. Việc hái lượm các loại rau dại trên núi (sansai) từ lâu đã cung cấp một nguồn thực phẩm ổn định, giúp con người duy trì cuộc sống.

Cùng với sự quan tâm ngày càng tăng đối với chế độ ăn hữu cơ, sức khỏe đường ruột và xu hướng ăn uống lành mạnh, sansai gần đây đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn.

Sansai từ lâu đã được coi là loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Nhiều người tin rằng sansai giúp thanh lọc cơ thể sau một mùa đông dài thường xuyên ăn các món hầm và lẩu.

Do loài cây này phát triển chậm trong điều kiện khắc nghiệt của vùng núi cao, chúng tự nhiên sản sinh ra nhiều alkaloid hơn so với các loại rau trồng. Đây là những chất chuyển hóa giúp bảo vệ cây khỏi côn trùng và động vật ăn cỏ, vốn lịch sử từng được cho là có đặc tính kháng viêm khi được chế biến đúng cách.

Trong văn hóa ẩm thực truyền thống Nhật Bản, các loại rau củ mọc dưới lòng đất vào mùa đông được cho là có tác dụng ‘làm ấm’ cơ thể, trong khi các loại rau mùa hè lại được cho là giúp ‘làm mát’ cơ thể.

Khái niệm sansai bao gồm rất nhiều loại cây hoang dã khác nhau, mang lại hương vị đa dạng, giá trị dinh dưỡng cao cùng nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe.

Các hợp chất tìm thấy trong cây bơ gai Nhật Bản (Fuki) cho thấy khả năng bảo vệ thần kinh và chống viêm. Kogomi, đọt non của loài dương xỉ đà điểu, chứa nhiều hợp chất được cho là có hiệu quả đối với các bệnh về đường tiêu hóa, gan và các tình trạng viêm nhiễm.

Udo (thực vật thuộc chi Cuồng) được ghi nhận có liên quan đến việc điều hòa đường huyết, hỗ trợ chuyển hóa, đồng thời chứa các hợp chất chống oxy hóa và kháng viêm. Tuy nhiên, hiện có rất ít nghiên cứu xác nhận liệu các lợi ích sức khỏe này có đạt được trực tiếp từ việc ăn các loại rau này hay không.

Nhìn chung, các loại thực vật hoang dã có thể ăn được đã được chứng minh là chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thực vật có tác dụng bảo vệ sức khỏe cao hơn so với các loại rau được trồng thông thường. Điều này khiến chúng ngày càng trở thành một lựa chọn thay thế được nhiều người tìm kiếm.

Nhờ sự đa dạng về chủng loại và tính thời vụ, những loại thực vật này xuất hiện trong nhiều chế độ ăn uống có liên quan đến sức khỏe tốt, trong đó có chế độ ăn Địa Trung Hải.

Một chế độ ăn giàu các loại thực vật hoang dã theo mùa có thể góp phần lý giải tuổi thọ cao và sức khỏe chuyển hóa tốt của người dân Nhật Bản. Tuổi thọ trung bình của người Nhật hiện đạt 85,38 tuổi, đứng thứ hai trên thế giới.

Sansai không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất mà còn có một khía cạnh khác ít ai ngờ tới: tác động gián tiếp của những loại rau dại này đối với sức khỏe tinh thần của người đi hái lượm.