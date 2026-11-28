Mới đây, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng của 4 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, với tổng giá khởi điểm hơn 16.666 tỷ đồng.

Lô đất "vàng" ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo kết quả công bố trên Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an, lô đất 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) có diện tích 5.009,1 m² đã đấu giá thành công với mức giá hơn 1.771 tỷ đồng, tương đương khoảng 354 triệu đồng/m², cao hơn 27 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Đây là lô đất có diện tích nhỏ nhất và cũng là lô duy nhất có người đăng ký tham gia đấu giá.

Theo quy hoạch, lô đất này có chức năng nhà ở kết hợp dịch vụ, với quy mô xây dựng tối đa 10 tầng, chiều cao không quá 40 m và dân số tối đa là 811 người.

Trong khi đó, 3 lô đất đấu giá không thành do không có hồ sơ đăng ký gồm lô 3-12, diện tích 10.059,7 m², giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng; lô 3-8, diện tích 8.568,1 m², giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng và lô 3-5, diện tích 6.446 m², giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng. Thời gian tổ chức đấu giá lại 3 lô đất này sẽ chờ thông báo mới của TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin, các phiên đấu giá áp dụng phương thức trả giá lên, với khoản tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm. Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia đấu giá phải hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án.

Được biết, tháng 12/2021, TP Hồ Chí Minh từng tổ chức đấu giá 4 lô đất này với tổng giá trúng đấu giá hơn 37.346 tỷ đồng. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp trúng đấu giá không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Thành phố đã hủy kết quả để tổ chức đấu giá lại