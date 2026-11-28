Lô đất nhỏ nhất trúng giá 1.771,89 tỷ đồng, cao hơn khởi điểm 27 tỷ đồng

Chiều 27/11/2026, Hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an đã công bố kết quả đấu giá quyền sử dụng bốn lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh. Trong đợt đấu giá này, chỉ duy nhất một khu đất được đấu giá thành công là lô 1.K3.3.HH (tên cũ là lô 3-9).

Lô 1.K3.3.HH có diện tích 5.009 m2 với mức giá khởi điểm 1.744,89 tỷ đồng. Kết quả công bố ghi nhận mức giá trúng đạt 1.771,89 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 27 tỷ đồng và tương đương khoảng 354 triệu đồng mỗi m2. Đây là lô đất có diện tích nhỏ nhất trong bốn lô được đưa ra đấu giá đợt này, đồng thời là khu đất duy nhất có hồ sơ đăng ký tham gia.

Về chỉ tiêu quy hoạch, lô 1.K3.3.HH có chức năng đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, trong đó chức năng nhà ở chiếm 95% và chức năng dịch vụ chiếm 5%. Công trình trên khu đất được phép xây dựng tối đa 10 tầng với chiều cao không vượt quá 40 m, hệ số sử dụng đất tối đa 3,99 lần và quy mô dân số tối đa 811 người.

Ba lô đất còn lại không có hồ sơ đăng ký sau lần hủy kết quả đấu giá cuối năm 2021

Trái ngược với lô 1.K3.3.HH, ba khu đất còn lại gồm lô 1.K3.5.HH (tên cũ là lô 3-12), lô 1.K3.1.OD (tên cũ là lô 3-8) và lô 1.K3.4.HH (tên cũ là lô 3-5) đều không có hồ sơ đăng ký tham gia nên không được đưa ra đấu giá. Thời gian tổ chức đấu giá lại đối với ba lô đất này sẽ được TP. Hồ Chí Minh thông báo sau.

Theo phương án đấu giá đã công bố trước đó, tổng giá khởi điểm của bốn lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm đạt hơn 16.666 tỷ đồng. Trong nhóm ba lô chưa có người đăng ký, lô 1.K3.5.HH rộng 10.059 m2 có giá khởi điểm cao nhất với hơn 10.198 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đồng mỗi m2. Lô 1.K3.1.OD có diện tích 8.568 m2 với giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, còn lô 1.K3.4.HH rộng 6.446 m2 có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng.

Trước lần mở bán năm 2026, cả bốn lô đất nêu trên từng được đưa ra đấu giá vào tháng 12/2021 và đều có đơn vị trả giá thành công với tổng giá trúng hơn 37.346 tỷ đồng. Cụ thể tại kỳ đấu giá tháng 12/2021, lô 3-12 được trả giá 24.500 tỷ đồng, lô 3-9 đạt giá trúng 5.026 tỷ đồng, lô 3-8 ở mức 4.000 tỷ đồng và lô 3-5 đạt 3.820 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp trúng đấu giá sau đó đã không hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định hủy kết quả trúng đấu giá, thu hồi toàn bộ bốn khu đất và đưa trở lại kế hoạch tổ chức đấu giá trong năm 2026.