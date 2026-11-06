Một liên danh gồm 8 nhà thầu tham gia Gói thầu tư vấn đường sắt tốc độ cao bắc-nam

Tuyến đường sắt bắc-nam hiện hữu. (Ảnh: Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam)

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Thăng Long, tại thời điểm đóng thầu lúc 9 giờ ngày 6/11, có một liên danh nộp hồ sơ đề xuất tham gia Gói thầu TV-02. Liên danh gồm 8 thành viên, trong đó có 4 nhà thầu nước ngoài và 4 nhà thầu trong nước.

Đại diện Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, đơn vị sẽ khẩn trương triển khai công tác đánh giá hồ sơ đề xuất, phấn đấu hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu trong khoảng một tháng.

Gói thầu TV-02 có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, dự án hạ tầng giao thông có quy mô lớn, bước đầu tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

Theo yêu cầu, đơn vị tư vấn được lựa chọn có trách nhiệm tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, bảo đảm độ tin cậy cao về kỹ thuật, kinh tế, làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư. Đồng thời, nhà thầu phải hoàn thiện thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và hồ sơ mời thầu, phục vụ công tác chuẩn bị triển khai các gói thầu xây lắp trong giai đoạn tiếp theo.

Các nội dung nghiên cứu về công nghệ, phương án đầu tư, tài chính và hiệu quả dự án cũng là cơ sở để đánh giá khả năng huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, trong đó có sự tham gia của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài theo phương thức đối tác công tư (PPP), trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư và khả năng hoàn vốn.

Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn phải bảo đảm tính đồng bộ của toàn bộ hệ thống đường sắt và hạ tầng liên quan; tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu đầu vào với độ chính xác, tin cậy cao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình lập dự án, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và các thông lệ quốc tế.

Với quy mô và yêu cầu kỹ thuật chưa từng có tại Việt Nam, Gói thầu TV-02 không chỉ đặt ra yêu cầu hoàn thành hồ sơ nghiên cứu khả thi mà còn phải xác lập nền tảng về kỹ thuật, công nghệ và phương án tổ chức thực hiện, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ cho quá trình đầu tư, xây dựng và khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao trong tương lai.

Trước đó, ngày 15/5, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã tổ chức chương trình Roadshow giới thiệu Gói thầu TV-02 nhằm khảo sát thị trường, cung cấp thông tin và tiếp nhận ý kiến của các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Chương trình có sự tham dự của đại diện một số đại sứ quán cùng hơn 80 đơn vị tư vấn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Đức, Đài Loan (Trung Quốc), Pháp, Tây Ban Nha và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác. Đây là hoạt động nhằm tăng cường tiếp cận các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm quốc tế, tạo điều kiện để các nhà thầu tìm hiểu yêu cầu và chuẩn bị tham gia gói thầu.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (thành phố Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh), đi qua địa bàn 15 tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính hiện nay.

Toàn tuyến được đầu tư mới đường đôi, khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/giờ, tải trọng 22,5 tấn/trục; dự tính bố trí 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa cùng hệ thống phương tiện, thiết bị đồng bộ. Tuyến đường sắt được đầu tư chủ yếu phục vụ vận tải hành khách, đồng thời đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết.

Dự án có bước đầu tổng mức đầu tư 1.713.548 tỷ đồng, tương đương khoảng 67,34 tỷ USD, dự tính triển khai trong giai đoạn 2025-2035. Theo kế hoạch, Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập và phê duyệt trong giai đoạn 2026-2028, tạo cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.