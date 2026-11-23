Trường PTTH Lý Tự Trọng trong Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập

Trong đời mỗi người đều hằn sâu ký ức đẹp về những mái trường xưa, nhất là mái trường cuối cấp phổ thông - nơi kết thúc một hành trình đầu tiên của quá trình tiếp nhận kiến thức văn hóa cơ bản, để mỗi người đi về các ngã rẽ khác nhau với những công việc khác nhau.

Bởi vậy, hình ảnh mái trường PTTH luôn thao thức, vẫy gọi ta về để được gặp những cô giáo, thầy giáo đã tận tâm, tận lực dạy ta nên người; được gặp lại những bè bạn đồng niên mà không ít người nay mái đầu đã điểm sương tuyết; được ôn lại những kỷ niệm đã theo ta trở thành lẽ sống và nguồn động lực để trụ vững giữa mọi biến động thời cuộc.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Cuộc gặp mặt của thầy và trò khóa học 1983 - 1986 của trường PTTH Lý Tự Trọng, tỉnh Nam Định cũ, diễn ra ngày 21.11.2026, kỷ niệm tròn 40 năm ra trường - mốc thời gian đáng nhớ của quá trình sáng tạo và cống hiến.

Thật xúc động với những cái nắm tay siết chặt, những khóe mắt rưng rưng, môi mấp máy bao điều định nói với thầy, với bạn về nghĩa tình và lẽ sống; về những người đã thầm lặng “gieo chữ” và “trồng người”; về những “mùa gặt” của khóa học, đã góp phần tôn vinh truyền thống của một trường được vinh dự mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng...

Các thế hệ học trò trước tượng người anh hùng Lý Tự Trọng

Truyền thống nối dài truyền thống, 67 năm qua, trường đã đào tạo hàng chục ngàn người, trong đó không ít cán bộ đã và đang gánh vác trọng trách được Đảng, Nhà nước giao phó.

Đó là anh Đặng Phúc Tựu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định cũ; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Hồng Đức, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Vũ Xuân Sinh, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, cùng bao anh chị em khác giữ các cương vị lãnh đạo các đơn vị khoa học kỹ thuật, sản xuất kinh doanh... mà ta khó có thể điểm tên, nêu họ...

Đúng là nền giáo dục đã và đang góp sức tạo ra một sản phẩm văn hóa cao quý nhất - đó là con người giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về những mái trường dạy chữ, rèn người, sống thủy chung, nhân ái...

Trong ngày vui gặp mặt, mọi người không quên hàng trăm người đã gia nhập đội ngũ “Bộ đội Cụ Hồ”, hàng chục liệt sĩ; mà chỉ một lớp của anh Vũ Thường Bồi có 39 học sinh đã có 6 người là liệt sĩ, 6 người là thương binh. Có phải chăng, nền văn hóa “trồng người” ấy đang được tỏa sáng, làm nên sức mạnh nội sinh của dân tộc chúng ta?!

Mỗi khóa học là một “lát cắt” của cả một trường học trên vùng lúa bên sông Hồng phù sa thắm đỏ. Nhiều lát cắt như vậy hợp thành “lát cắt” của ngành văn hóa - giáo dục, mà hôm nay, một cuộc mít tinh kỷ niệm trọng thể 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội, với sự có mặt của đồng chí Tổng Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ghi nhận những thành tựu to lớn của ngành văn hóa nước nhà.

Hội khóa 1983 - 1986 của Trường PTTH Lý Tự Trọng (tỉnh Nam Định cũ)

Chúng ta tự hào về những lát “cắt nhỏ” giống như các dòng suối hợp lại thành “dòng sông văn hóa” chảy ra biển cả, làm rạng rỡ đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến đang tiến vào kỷ nguyên dân tộc vươn mình!