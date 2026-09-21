Một lãnh đạo Vinaconex làm CEO Giầy Thượng Đình

Dấu ấn Vinaconex ngày càng rõ tại Giầy Thượng Đình

CTCP Giầy Thượng Đình (UPCoM: GTD) vừa có sự thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành khi bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Tổng Giám đốc, thay ông Nguyễn Thành Nhơn.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/9/2026. Cùng với vị trí Tổng Giám đốc, ông Tuấn cũng trở thành người đại diện theo pháp luật của Giầy Thượng Đình.

Trước đó, ông Nguyễn Thành Nhơn có đơn từ nhiệm với lý do thay đổi kế hoạch công tác và nhiệm vụ được cổ đông phân công trong thời gian tới.

Ông Nhơn mới đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Giầy Thượng Đình từ ngày 14/1/2026 và trở thành người đại diện theo pháp luật từ ngày 5/3. Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 6/5, ông không còn tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 nhưng tiếp tục giữ ghế Tổng Giám đốc cho tới ngày 17/9.

Theo giới thiệu từ doanh nghiệp, tân Tổng Giám đốc Vũ Minh Tuấn sinh năm 1977 và hiện đảm nhiệm nhiều chức vụ trong hệ sinh thái Vinaconex.

Ông Tuấn đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Vinaconex 27. Đồng thời, ông giữ chức Phó Giám đốc Ban Đầu tư và Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Đông Bắc thuộc Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã VCG).

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ông Tuấn hiện không sở hữu cổ phiếu GTD.

Việc một lãnh đạo Vinaconex ngồi vào ghế Tổng Giám đốc Giầy Thượng Đình diễn ra khoảng 3 tháng sau khi Vinaconex chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp giày lâu đời này.

Cụ thể, ngày 12/6/2026, Vinaconex đã mua gần 2,24 triệu cổ phiếu GTD thông qua giao dịch thỏa thuận, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24,03% vốn điều lệ.

Không chỉ xuất hiện trong cơ cấu cổ đông, dấu ấn của Vinaconex còn thể hiện rõ trong bộ máy quản trị của Giầy Thượng Đình.

Ông Lê Văn Huy, Chủ tịch HĐQT Giầy Thượng Đình, hiện đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Vinaconex. Ông Vũ Văn Mạnh giữ vị trí Trưởng Ban Kiểm soát tại cả hai doanh nghiệp, trong khi bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, Thành viên Ban Kiểm soát Giầy Thượng Đình, hiện là Kế toán trưởng Vinaconex.

Sắp tăng vốn từ 93 tỷ lên hơn 2.250 tỷ đồng

Thay đổi ở vị trí điều hành cao nhất diễn ra đúng thời điểm Giầy Thượng Đình chuẩn bị cho một đợt tăng vốn có quy mô đặc biệt lớn.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xác nhận nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp. Theo phương án được cổ đông thông qua, Giầy Thượng Đình dự kiến phát hành 216,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 5 nhà đầu tư chiến lược.

Tổng số tiền dự kiến huy động là 2.165 tỷ đồng.

Trong danh sách nhà đầu tư, Vinaconex dự kiến mua 53,1 triệu cổ phiếu. An Quý Hưng Holding dự kiến mua khoảng 51,9 triệu cổ phiếu; CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Long Hải hơn 51,9 triệu cổ phiếu; CTCP Đầu tư Khoáng sản Yên Thủy gần 33,5 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Xuân Hoàng khoảng 25,9 triệu cổ phiếu.

Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ thời điểm hoàn tất đợt chào bán.

Đáng chú ý, Giầy Thượng Đình hiện chỉ có khoảng 9,3 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 93 tỷ đồng. Như vậy, lượng cổ phiếu chuẩn bị phát hành cao gấp hơn 23 lần số cổ phiếu hiện hữu.

Nếu thương vụ hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng lên 2.258 tỷ đồng, tức gấp hơn 24 lần hiện tại.

2.000 tỷ đồng đổ vào dự án 277 Nguyễn Trãi

Phần lớn nguồn tiền từ đợt tăng vốn sẽ được Giầy Thượng Đình dành cho khu đất 277 Nguyễn Trãi, nơi đặt nhà máy lâu năm của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong 2.165 tỷ đồng dự kiến huy động, khoảng 2.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào dự án Nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ và trường học liên cấp Thượng Đình.

Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 36.000 m2 tại 277 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

165 tỷ đồng còn lại được dành cho kế hoạch di dời cơ sở sản xuất hiện hữu khỏi khu đất 277 Nguyễn Trãi về Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Thời gian giải ngân dự kiến kéo dài trong giai đoạn 2026-2030.

Như vậy, chỉ trong vài tháng, mối liên hệ giữa Vinaconex và Giầy Thượng Đình đã mở rộng từ sở hữu vốn sang bộ máy quản trị, điều hành. Việc ông Vũ Minh Tuấn trở thành Tổng Giám đốc diễn ra trong lúc Giầy Thượng Đình chuẩn bị tăng mạnh quy mô vốn và triển khai dự án bất động sản lớn trên khu đất nhà máy lâu năm tại Nguyễn Trãi.