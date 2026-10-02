Một lãnh đạo Vietcombank xin nghỉ hưu trước tuổi

Ông Nguyễn Văn Tuân đã có gần 20 năm đồng hành cùng Vietcombank. Ảnh minh họa: Vietcombank

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), ngày 2/10, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) cho biết đã nhận được đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Tuân.

Theo nội dung đơn, ông Tuân cho biết trên cơ sở tình hình sức khỏe, điều kiện cá nhân và nguyện vọng của bản thân, ông nhận thấy đây là thời điểm phù hợp để sắp xếp công việc và đề nghị được nghỉ hưu trước tuổi.

Ông cũng cho biết việc nghỉ hưu trước tuổi là nguyện vọng cá nhân đã được cân nhắc, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, bố trí nhân sự và bảo đảm sự ổn định, liên tục trong hoạt động của Vietcombank.

Trong thời gian chờ quyết định, ông Tuân cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan để chuẩn bị, thực hiện việc bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ đang phụ trách.

Hội đồng Quản trị Vietcombank hiện do ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch. Ban điều hành ngân hàng này gồm Tổng giám đốc Lê Quang Vinh cùng 9 phó tổng giám đốc, trong đó có ông Nguyễn Văn Tuân.

Vietcombank cho biết đề nghị nghỉ hưu trước tuổi của ông Tuân sẽ được ngân hàng xem xét, quyết định theo quy định. Ông Tuân sinh năm 1969, có trình độ Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ). Theo thông tin Vietcombank công bố, ông được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc ngân hàng này từ tháng 6/2007.

Sau đó, ông có thời gian công tác tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (CB). Đến tháng 1/2025, ông Tuân được bổ nhiệm trở lại vị trí Phó Tổng giám đốc Vietcombank, thời điểm ông đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên CB. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 16/1/2025.

Trong năm 2025, ông Tuân tiếp tục tham gia một số hoạt động điều hành tại Vietcombank, trong đó có vai trò Trưởng Ban triển khai dự án tư vấn hệ thống phòng chống gian lận cho giao dịch thẻ và ngân hàng điện tử của khách hàng cá nhân.