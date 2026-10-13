Một lãnh đạo PNJ xin từ nhiệm trước thềm đại hội cổ đông

Thông tin từ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội đồng Quản trị (HĐQT) doanh nghiệp đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đào Trung Kiên.

Ông Đào Trung Kiên là thành viên HĐQT PNJ từ năm 2022.

Sau 4 năm đảm nhiệm vị trí này, ông Kiên sẽ từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành tại doanh nghiệp.

Ông Đào Trung Kiên, Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động của PNJ, vừa nộp đơn xin từ nhiệm HĐQT. Ảnh: Quyên Trần

Trước đó, từ ngày 10/10, ông Kiên chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp Chiến lược và Quản trị hiệu quả hoạt động tại PNJ với nhiệm kỳ 3 năm. Ở vị trí mới, ông sẽ trực tiếp dẫn dắt việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của công ty thành kế hoạch hành động.

Theo PNJ, việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT sẽ được trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. Trong thời gian này, hoạt động quản trị và điều hành của PNJ vẫn diễn ra bình thường. PNJ sẽ công bố thông tin liên quan theo đúng quy định.

Ngày 21/10, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo tài liệu đã công bố, đại hội dự kiến xem xét hàng loạt nội dung quan trọng như điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025, cùng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.