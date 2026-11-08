Một lần to tiếng với hàng xóm vì chỗ đỗ xe, tôi ân hận đến giờ

Gia đình tôi sống trong một khu nhà liền kề gần 4 năm. Đường nội khu không quá rộng, các gia đình thường đỗ ô tô trước cửa. Ban đầu, mọi người khá vui vẻ, ai cần đưa xe ra vào, hàng xóm đều sẵn lòng nhường đường.

Mâu thuẫn bắt đầu khi gia đình đối diện thường xuyên đỗ xe hơi chếch, lấn một phần lối đi chung. Có hôm đưa con đi học về, tôi phải đánh lái vài lần mới vào được trước cửa. Những lúc có xe khác đi ngược chiều, đoạn đường gần như bị ùn lại. Tôi đã vài lần nhắc khéo nhưng tình trạng không thay đổi.

Ảnh minh họa

Một tối đi làm về muộn, thấy xe hàng xóm tiếp tục chắn gần hết lối vào nhà, tôi không giữ được bình tĩnh. Tôi sang góp ý nhưng giọng điệu gay gắt, cho rằng họ chỉ nghĩ đến sự thuận tiện của gia đình mình. Hàng xóm lập tức phản ứng, nói đường chung chứ không phải của riêng nhà tôi, rồi trách tôi chuyện bé xé ra to.

Hai bên lời qua tiếng lại ngay giữa đường. Có người đi ngang dừng lại nhìn, vài người khuyên can nhưng chúng tôi vẫn cố chứng minh mình đúng.

Tưởng chuyện chỉ dừng ở đó, nào ngờ mâu thuẫn kéo dài. Chúng tôi gặp nhau thì tránh mặt. Có lần xe hàng xóm lại đỗ lấn sang lối đi, tôi chụp ảnh đưa lên nhóm chat khu dân cư, kèm lời nhắc nhở khá nặng nề. Họ lập tức đáp trả, nhắc lại những lần tôi từng đỗ xe không đúng vị trí.

Nhóm chat vốn để thông báo việc chung dần trở thành nơi hai gia đình tranh cãi. Người bênh tôi, người cho rằng tôi quá gay gắt. Có người còn lôi chuyện cũ ra để phân định đúng sai. Từ một chuyện giữa hai nhà, cả khu dân cư cũng biết và bàn tán.

Lúc ấy, tôi vẫn nghĩ mình có lý. Tôi cho rằng mình chỉ đang bảo vệ quyền đi lại chính đáng. Nhưng càng về sau, tôi càng mệt mỏi. Mỗi lần lái xe về, nhìn thấy chiếc ô tô của hàng xóm, tôi lại khó chịu. Chỉ vì không ai chịu nhường ai một câu, không khí trong khu phố vốn yên bình bỗng trở nên nặng nề.

Cũng vì tức giận, sự ích kỷ của tôi lên tới đỉnh điểm. Có lần, thấy con trai nhỏ nhà hàng xóm mon men sang nhà tôi tìm con trai lớn của tôi để chơi. Dù con trai có nhà, nhưng tôi vẫn nói "anh đang đi học" để đuổi khéo cậu bé về. Ngay cả lúc vứt rác khi xe rác tới, tôi cũng chỉ vứt túi rác của nhà mình và chừa lại túi rác nhà hàng xóm.

Cách đây không lâu, gia đình hàng xóm gặp biến cố. Người chồng bị tai nạn trên đường về quê, phải nằm viện điều trị dài ngày và cơ hội hồi phục không mấy khả quan. Một hôm, tôi thấy người vợ loay hoay đưa đồ từ ô tô vào nhà, bên cạnh là đứa con nhỏ.

Theo phản xạ, tôi định bước tới giúp nhưng rồi khựng lại. Tôi nhớ đến những lần hai bên lời qua tiếng lại, những câu nói nặng nề và cả những lần chúng tôi lạnh lùng đi ngang qua nhau.

Cuối cùng, một người hàng xóm khác đã chủ động giúp mẹ con chị. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy mình ngượng ngùng. Chúng tôi sống đối diện nhau, ngày nào cũng có thể chạm mặt, vậy mà chỉ vì chuyện đỗ xe, tôi đã để mối quan hệ trở nên căng thẳng đến mức một lời hỏi thăm cũng khó nói.

Tôi đã quá hơn thua mà không nhận ra, cuộc sống này có thể xảy ra bất cứ biến cố gì, tại sao phải sân si, phải toan tính thiệt hơn nhiều đến vậy?

Sau sự việc, tôi hiểu mình hoàn toàn có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng mà không cần lớn tiếng, chì chiết hay đưa chuyện riêng lên nhóm chat để mọi người phân xử. Nếu hàng xóm không hợp tác, tôi có thể nhờ tổ dân phố hoặc người có trách nhiệm trong khu dân cư đứng ra giải quyết.

Tôi chưa biết bao giờ hai gia đình mới có thể nói chuyện tự nhiên như trước. Nhưng tôi tự nhắc mình, nếu lần sau có điều gì không hài lòng, hãy bình tĩnh góp ý và tìm cách giải quyết phù hợp. Đừng biến một chuyện nhỏ thành cuộc đối đầu, càng đừng kéo người khác vào mâu thuẫn của riêng mình.

Sống gần nhau, đôi khi điều đáng giữ không chỉ là lối đi trước cửa nhà, mà còn là sự bình yên giữa những người hàng xóm.

Độc giả Nguyễn An