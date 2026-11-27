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Theo tờ báo Financial Times, Norse - hãng hàng không giá rẻ của Na Uy có khoảng khoảng 1.000 nhân viên - đã tuyên bố ngừng bay vào ngày 26/11 - và cho biết sẽ nộp đơn xin phá sản nếu không thể huy động được nguồn vốn khẩn cấp. Kể từ mùa hè, hãng đã nỗ lực tìm kiếm đối tác mua lại hoặc đối tác sáp nhập.

Động thái của Norse diễn ra chỉ vài ngày sau khi hai hãng hàng không Tây Ban Nha là Plus Ultra và AlbaStar ngừng hoạt động. Trước đó, vào tháng 9, AirBaltic đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật Phá sản Mỹ, cùng thời điểm hãng Volotea của Tây Ban Nha cũng nộp đơn xin bảo hộ do nguy cơ mất khả năng thanh toán.

Norse có khả năng trở thành hãng hàng không thứ 12 tại châu Âu phải đóng cửa hoặc tìm kiếm sự bảo hộ phá sản kể từ khi cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 năm nay. Giá nhiên liệu bay tăng chóng mặt do tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Vùng Vịnh đã gây ra một cú sốc lớn đối với ngành hàng không vốn có biên lợi nhuận cực kỳ mỏng.

Trong tuần này, CEO Kenton Jarvis của hãng hàng không easyJet dự báo sẽ có thêm nhiều hãng bay châu Âu khác sụp đổ trước khi mùa đông kết thúc. “Chúng ta đều biết đâu là những hãng đang yếu kém tại châu Âu. Tình trạng giá nhiên liệu vẫn duy trì ở mức cao sẽ tạo áp lực rất lớn lên các hãng hàng không”, ông nói, và nhận định ngành hàng không khu vực “có thể chứng kiến một đợt tái cấu trúc thông qua các thương vụ mua lại từ các hãng hàng không quốc gia như British Airways hay Lufthansa, nhưng cũng có khả năng xảy ra tình trạng một số hãng phải rút lui khỏi thị trường”.

Ông Andrew Lobbenberg, chuyên gia phân tích ngành hàng không tại ngân hàng Barclays, nhận định ngành hàng không châu Âu đang đối mặt với “một mùa đông đầy thách thức”. “Các hãng hàng không nhỏ khác cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự”, ông nói khi nhắc đến vụ phá sản của AirBaltic.

Các nhà điều hành trong ngành hàng không đang theo dõi xem những hãng bay nào tiếp theo ở châu Âu có thể “gục ngã” vì giá nhiên liệu cao. Ông Michael O’Leary, CEO của hãng Ryanair dự báo rằng rằng Wizz - một hãng hàng không của Hungary - sẽ là một trong những cái tên không thể trụ vững đến mùa xuân. Tuy nhiên, ông Jozsef Varadi, người đứng đầu Wizz, khẳng định hãng đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro giá dầu và hiện sở hữu thanh khoản dồi dào.

Điều đáng lo ngại hơn đối với các hãng hàng không đang chật vật là các hãng bay lớn - vốn đôi khi đóng vai trò “phao cứu sinh” thông qua các thương vụ mua lại - đang ngày càng tỏ ra sẵn sàng để các đối thủ yếu hơn rơi vào cảnh phá sản. Một số nhà điều hành trong ngành hàng không nói với Financial Times rằng hiện nay, các hãng bay lớn ở châu Âu đã sẵn sàng hơn trong việc chấp nhận để các hãng nhỏ hơn phá sản, vì như vậy, họ có thể mua lại máy bay với giá rẻ hơn mà không cần phải sáp nhập thương hiệu hay các hệ thống khác.

Theo các nhà phân tích, những vấn đề của Norse đã bắt đầu từ rất lâu trước khi giá nhiên liệu tăng cao trong năm nay. Hãng này đã cố gắng áp dụng mô hình giá rẻ cho các chuyến bay đường dài, trong khi đây là một mô hình thường xuyên thất bại trong ngành hàng không. Chuyên gia phân tích hàng không John Strickland nhận định rằng mô hình này “rất khó, nếu không muốn nói là không thể, để duy trì bền vững trong dài hạn”.

Giá nhiên liệu tăng mạnh trong năm nay và duy trì ở mức cao lâu hơn dự kiến đã buộc các hãng hàng không phải chi nhiều hơn cho nhiên liệu máy bay trong những tháng mùa đông - giai đoạn vốn thường khó khăn hơn đối với ngành này. Những hãng có hợp đồng phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu có thể được bảo vệ phần nào, nhưng ngay cả những hãng đó cũng buộc phải ký kết các hợp đồng mua nhiên liệu mới với mức giá cao hơn.

Ông Turkka Kuusisto, CEO của Finnair, cho biết hãng hàng không Phần Lan này mới chỉ thực hiện phòng hộ rủi ro được cho 34% lượng nhiên liệu mà hãng dự kiến tiêu thụ trong năm tới, ít hơn so với mức 44% cùng kỳ năm ngoái.

Một số hãng hàng không đã xin phá sản của châu Âu vẫn đang nỗ lực duy trì hoạt động. AirBaltic - hãng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 9 - hiện đang tìm kiếm khoản bảo lãnh trị giá 175 triệu euro từ chính phủ Latvia, đồng thời cắt giảm nhân sự và thu hẹp đội bay để tiết kiệm chi phí.

Trong khi đó, hãng hàng không giá rẻ Volotea của Tây Ban Nha cũng đang cắt giảm các chuyến bay và thu hẹp quy mô đội bay. Hãng này còn phải đối mặt với nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay đã nhận trong thời kỳ đại dịch.

Ông Strickland nhận định: “Các hãng hàng không quốc gia như British Airways và các hãng hàng không giá rẻ quy mô lớn có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều. Dù vậy, ngay cả các hãng đó cũng đang phải cắt giảm công suất, tránh khai thác các đường bay không mang lại lợi nhuận do tác động từ giá nhiên liệu”.