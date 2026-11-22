Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm với cường độ cao, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã khép lại. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đánh giá về kết quả kỳ họp, các đại biểu cho rằng nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng được thông qua sẽ góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội.

Kỳ họp tạo bước đột phá lớn về thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) cho rằng, các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội tại kỳ họp lần này đặt ra những mục tiêu cao, hướng tới mục tiêu cuối cùng là bảo đảm cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tạo sinh kế cho người dân.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Mai Loan.

Theo đại biểu, các mục tiêu được xây dựng trên cơ sở đánh giá kỹ lưỡng. Những hành lang pháp lý và điều kiện cần thiết cơ bản đã được hoàn thiện, vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức triển khai thực hiện. Ông đánh giá đây là kỳ họp có bước đột phá lớn về thể chế, với nhiều nhóm luật liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân được thông qua.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, các địa phương, bộ, ngành và cơ quan Trung ương cần thay đổi căn bản phương thức quản lý, chuyển sang quản lý dựa trên kết quả đầu ra. Cùng với đó, cần xây dựng và thực hiện hiệu quả đề án vị trí việc làm, xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đại biểu cho biết, hiện nay, Trung ương, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương, đang rà soát kỹ biên chế, vị trí việc làm của từng đơn vị, đồng thời đánh giá năng suất thực hiện thông qua khung vị trí việc làm. Theo ông, nếu tổ chức thực hiện tốt, phân công công việc rõ ràng, xác định cụ thể trách nhiệm của từng địa phương thì sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2027.

Đánh giá việc Quốc hội thông qua số lượng lớn luật trong một kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, đây là bước tiến trong công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu tháo gỡ những điểm nghẽn trong bối cảnh đất nước đang có những chuyển tiếp mạnh mẽ. “Mục tiêu cuối cùng của xây dựng pháp luật phải là bảo đảm tính ổn định, bền vững, có tầm nhìn của hệ thống pháp luật”, ông nhấn mạnh.

Theo đại biểu, trong bối cảnh đất nước đang có những chuyển tiếp mạnh mẽ, việc sửa đổi một luật hoặc một số luật ngay trong một kỳ họp là cần thiết để tháo gỡ những điểm nghẽn. “Tôi rất đồng tình với cách làm này. Mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng được một hành lang pháp lý ổn định, bền vững và có tầm nhìn. Tôi cho rằng, tại Kỳ họp thứ 3 và các kỳ họp tiếp theo, việc sửa đổi luật cần tiếp tục được thực hiện theo hướng đó”, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh.

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP HCM) cho biết, đây là kỳ họp quan trọng khi Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và nhiều mặt của đời sống.

Đại biểu đặc biệt ghi nhận sự tâm huyết của các đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận, dành nhiều thời gian đóng góp ý kiến để hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết. Ông ấn tượng với những dự án luật tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khắc phục bất cập trong lĩnh vực đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế và một số quy định liên quan đến thực thi pháp luật.

ĐBQH Nguyễn Vũ Trung (đoàn TP HCM). Ảnh: QH.

Theo ông Nguyễn Vũ Trung, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần tiếp tục tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, trong đó có điểm nghẽn về thể chế. Khi có thể chế rõ ràng, minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân và các tổ chức, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội sẽ có thêm động lực.

Đề cập đến hoạt động chất vấn đối với lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ, đại biểu kỳ vọng những cam kết của các bộ trưởng sẽ được triển khai thực chất. Việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong hoạt động kinh tế, tài chính và khoa học, công nghệ sẽ tạo cú hích cho phát triển, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với các dự án luật thuộc lĩnh vực y tế, theo ĐBQH Nguyễn Vũ Trung, đây là những chính sách quan trọng, bởi sức khỏe luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước và Chính phủ quan tâm. Việc thông qua các luật liên quan đến dược, khám bệnh, chữa bệnh, người cao tuổi, trẻ em sẽ góp phần đưa các chính sách an sinh xã hội vào cuộc sống.

Muốn phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, trước hết cần quan tâm đến sức khỏe người dân. Một cộng đồng khỏe mạnh, người dân được chăm sóc sức khỏe sẽ yên tâm cống hiến và thực hiện tốt các nhiệm vụ.

“Nhìn chung, Kỳ họp này, Quốc hội cơ bản hoàn thành chương trình đề ra với chất lượng tốt. Bản thân tôi cũng coi đây là dịp để tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công tác xây dựng pháp luật, với kỳ vọng các luật, nghị quyết sau khi được thông qua sẽ được triển khai hiệu quả trong thực tiễn”, ông Trung nói.