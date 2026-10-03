Lễ hội năm nay được triển khai với định hướng chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội “Sắc màu năm châu” được xây dựng như một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động.

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai.

Điểm nhấn nổi bật của Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” là cuộc diễu hành áo dài Việt Nam kết hợp với trang phục truyền thống của các quốc gia, dự kiến quy tụ hơn 1.000 người. Những tà áo dài Việt Nam cùng sắc màu trang phục truyền thống của các quốc gia sẽ tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ngay giữa không gian trung tâm Thủ đô.

Điệu múa cổ "Con đĩ đánh bồng" của làng Triều Khúc đã được đem đến với người dân và du khách qua lễ hội lần này.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 15 quốc gia, gồm: Áo, Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Iran, Lào, Mông cổ, Ma-rốc, Philippines, Tây Ban Nha, Ukraina, Peru, Sri Lanka và Việt Nam.

Sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật quốc tế mang đến nhiều loại hình nghệ thuật và di sản văn hóa đặc sắc, từ âm nhạc truyền thống Ba Tư, múa dân gian Mexico và Peru, nghệ thuật trình diễn truyền thống của UAE đến Taekwondo Hàn Quốc. Đồng hành cùng các đoàn quốc tế là các thành viên Lân - Sư - Rồng, nghệ nhân, nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống Thủ đô, phụ nữ Thủ đô, Câu lạc bộ Văn hóa Áo dài Việt Nam, người mẫu và nghệ sĩ.

Lễ hội năm nay có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật và tổ chức văn hóa đến từ 15 quốc gia.

Chương trình đồng thời khuyến khích sự tham gia của các gia đình nhiều thế hệ, hướng tới xây dựng một không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các thế hệ, các cộng đồng và các nền văn hóa có thể cùng hiện diện, giao lưu và kết nối.

Các điểm trình diễn trên lộ trình diễu hành quanh Hồ Hoàn Kiếm bao gồm tuyến đường từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua đền Bà Kiệu và kết thúc tại sân khấu chính Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chương trình đồng thời khuyến khích sự tham gia của các gia đình nhiều thế hệ, hướng tới xây dựng một không gian văn hóa giàu tính cộng đồng.

Trong suốt hành trình, công chúng sẽ được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và trình diễn trang phục. Sự kết hợp giữa nghệ thuật Việt Nam với các đoàn nghệ thuật quốc tế sẽ biến không gian phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm thành một sân khấu văn hóa mở, nơi nghệ thuật không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà còn trực tiếp đến gần người dân và du khách.

Qua mỗi tiết mục, mỗi sắc màu trang phục và mỗi bước chân trong đoàn diễu hành, Lễ hội “Sắc màu năm châu” góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc, nơi những giá trị truyền thống được tiếp nối trong nhịp sống đương đại và các nền văn hóa có cơ hội gặp gỡ, sẻ chia.

Qua mỗi tiết mục, Lễ hội “Sắc màu năm châu” góp phần tạo nên một không gian văn hóa đa thanh, đa sắc.

Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” không chỉ là hoạt động nghệ thuật, văn hóa quy mô lớn mà còn là dịp để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình hữu nghị và cùng hướng tới một tương lai hòa bình, phát triển bền vững.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố “Vì hòa bình”, một Thủ đô giàu truyền thống, thân thiện, cởi mở và hội nhập. Thông qua sự gặp gỡ của các nền văn hóa, Lễ hội tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như một cây cầu kết nối các cộng đồng và các dân tộc, góp phần lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Lễ hội cũng là dịp quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội - thành phố “Vì hòa bình”.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết trong tiến trình hội nhập, Hà Nội luôn xác định văn hóa chính là cây cầu bền vững nhất để đưa mọi người đến gần nhau hơn, giúp mọi người hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, nếp sống cùng những giá trị cốt lõi mà mỗi dân tộc đang gìn giữ.

Chia sẻ về thông điệp của chương trình "Sắc màu năm châu", ông Phạm Tuấn Long cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm tạo dựng không gian để các nền văn hóa có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tôn vinh lẫn nhau. Qua sự kiện, hình ảnh tà áo dài Việt Nam và các trang phục truyền thống quốc tế cùng với âm nhạc, nghệ thuật trình diễn đã hiện diện trên những tuyến phố bên hồ hoàn Kiếm. Nghệ thuật nay được đưa ra khỏi sân khấu, đi vào đời sống của người dân và du khách, trở thành một phần của lễ hội.

* Một số hình ảnh tại sự kiện: