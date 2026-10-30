Một khoản mục nợ phải trả của Foripharm 'phình' to gần 10 lần sau 9 tháng

Báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (Foripharm, HNX: DP3) cho thấy bức tranh tài chính với những chuyển động trái chiều. Doanh nghiệp duy trì lượng tiền gửi có kỳ hạn lớn song hàng tồn kho, các khoản phải thu và một số khoản nợ ngắn hạn đều tăng so với đầu năm.

Đáng chú ý nhất là chi phí phải trả ngắn hạn. Tại ngày 30/9/2026 khoản mục này ghi nhận 48 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ở mức 5 tỷ đồng tương ứng tăng hơn 43 tỷ đồng, gấp khoảng 9,5 lần.

Theo thuyết minh, biến động này chủ yếu đến từ khoản chi phí quảng cáo 37 tỷ đồng, được ghi nhận tại thời điểm cuối quý III.

Bên cạnh đó, khoản trích trước chi phí trả thưởng nhà phân phối và chăm sóc khách hàng tăng từ 1,4 tỷ đồng lên 7,6 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản trích trước chi phí trả tiền thuê đất giữ nguyên ở mức 3 tỷ đồng; chi phí phải trả khác giảm xuống còn 355 triệu đồng.

Như vậy, riêng chi phí quảng cáo đã chiếm khoảng 77% tổng chi phí phải trả ngắn hạn của Dược phẩm Trung ương 3 tại ngày 30/9/2026.

Quý III/2026, Foripharm ghi nhận doanh thu thuần 129 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước (Ảnh: DP3).

Ngoài chi phí phải trả, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng từ 145 tỷ đồng đầu năm lên 184 tỷ đồng vào cuối quý III, tương ứng tăng 27%. Toàn bộ nợ phải trả được ghi nhận ở nợ ngắn hạn, trong khi doanh nghiệp không có nợ dài hạn.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 34 tỷ đồng lên 44 tỷ đồng. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng từ 19,6 tỷ đồng lên 29,5 tỷ đồng. Ngược lại, khoản phải trả người lao động giảm mạnh từ 25 tỷ đồng xuống còn 4 tỷ đồng.

Không chỉ ở phía nguồn vốn, bảng cân đối kế toán của Foripharm còn ghi nhận sự gia tăng tại một số khoản mục tài sản ngắn hạn.

Hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt 88 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm. Cùng thời điểm, các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên 65 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 57 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đạt 7 tỷ đồng, trong khi phải thu ngắn hạn khác ở mức 421 triệu đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 847 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 522 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 5 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, tài sản cố định hữu hình còn 106 tỷ đồng, giảm so với mức 111 tỷ đồng đầu năm. Tài sản cố định vô hình đạt 20 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 4,5 tỷ đồng.

Ở phía vốn chủ sở hữu, khoản mục này đạt 663 tỷ đồng tăng 53 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 214 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 320 tỷ đồng lên 357 tỷ đồng.

Những biến động trên diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Foripharm tăng trưởng tích cực.

Riêng quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 129 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng lên 46 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 83 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí bán hàng giảm xuống 41 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 9 tỷ đồng xuống 6 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng lên 3,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 586 triệu đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 39 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế quý III/2026 tăng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ doanh thu thuần cải thiện khi công ty đẩy mạnh hoạt động bán hàng, mở rộng thị trường, giúp doanh thu từ các kênh phân phối đều tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Foripharm đạt 393 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 76%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng; lợi nhuận kế toán trước thuế 90 tỷ đồng và chi trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ tối thiểu 20%.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng, Foripharm đã hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu cả năm. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 174 tỷ đồng, tương đương 193% mục tiêu năm, vượt xa kế hoạch đề ra chỉ sau 3 quý.