Một khách hàng trúng 10 vé đặc biệt XSKT Đồng Nai

Dãy số trúng giải đặc biệt của xổ số kiến thiết Đồng Nai trong kỳ mở thưởng ngày 28/10/2026.

Theo anh Phan Văn Thái, chủ đại lý vé số Lộc Phát (địa chỉ 202 Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM), đại lý vừa thực hiện đổi thưởng cho nữ khách hàng trúng 10 vé số có dãy số 220019 của đài Đồng Nai, mở thưởng ngày 28/10.

Chia sẻ về sự việc, anh Thái cho biết, nữ khách hàng khoảng 50 tuổi, thường mua vé số từ những người bán vé số dạo. Sau khi dò kết quả, người bán vé số phát hiện khách hàng trúng giải đặc biệt nên quay lại thông báo và hướng dẫn liên hệ đại lý để làm thủ tục đổi thưởng.

Khi biết mình trúng giải đặc biệt sau gần 10 năm mua vé số, người phụ nữ không giấu được niềm vui. Theo anh Thái, trong quá trình trao đổi, khách hàng tỏ ra rất phấn khởi bởi đây là lần đầu tiên bà may mắn trúng giải thưởng lớn như vậy.

Để bảo đảm việc đổi thưởng chính xác, đại lý tiến hành kiểm tra vé theo quy trình thông thường, gồm đối chiếu kết quả trong sổ dò, kiểm tra dãy số trúng thưởng, soi đèn và quét mã QR trên vé để xác nhận thông tin.

Sau khi xác định vé trúng thưởng hợp lệ, đại lý trao đổi với khách hàng về hình thức nhận tiền. Người phụ nữ đề nghị nhận một phần tiền mặt, phần còn lại chuyển khoản.

Theo anh Thái, đại lý cũng chủ động đến tận nhà khách hàng để thực hiện việc giao nhận tiền thưởng, nhằm bảo đảm sự thuận tiện và giữ kín thông tin của người trúng thưởng.

Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vé số, anh Thái cho biết, việc kiểm tra vé trước khi đổi thưởng là khâu quan trọng. Những trường hợp vé có dấu hiệu cạo sửa, dán ghép hoặc bất thường đều cần được kiểm tra cẩn thận trước khi tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Đại lý vé số nơi khách tới đổi vé trúng thưởng

Anh Thái chia sẻ, mỗi trường hợp khách hàng trúng giải đặc biệt đều mang lại niềm vui cho cả người trúng thưởng lẫn đại lý. Ngoài trường hợp trên, đại lý từng tiếp nhận một khách hàng mua vé số trực tuyến, trúng thưởng với số lượng 16 vé. Sau khi khách hàng đến cửa hàng nhận vé, đại lý đã chủ động đến tận nhà để giao tiền thưởng.

Những câu chuyện đổi thưởng như trên cho thấy niềm vui bất ngờ mà giải thưởng xổ số mang lại cho người chơi.

Tuy nhiên, khi phát hiện vé trúng thưởng, người sở hữu cần kiểm tra kỹ kết quả, bảo quản vé nguyên vẹn và liên hệ đơn vị có thẩm quyền hoặc đại lý phù hợp để được hướng dẫn thủ tục nhận thưởng theo quy định.