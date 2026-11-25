Ngày 25/11, Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (QUAWACO) thông tin, trong quá trình kiểm tra, quản lý hệ thống cấp nước, Xí nghiệp Nước Quảng Yên phát hiện một khách hàng tại khu phố Văn Miếu, phường Quảng Yên có hành vi tự ý đấu nối đường ống trái phép để sử dụng nước không qua đồng hồ đo đếm.

Đường ống tự ý đấu nối trái phép, lấy nước trước đồng hồ đo đếm.

Cụ thể, ngày 3/11/2026, lực lượng chức năng phát hiện khách hàng tự ý đấu nối đường ống PVC D25+21, lấy nước từ đường ống trước đồng hồ của nhà hàng xóm, dẫn trực tiếp vào khu vực nhà vệ sinh để phục vụ sinh hoạt mà không thông qua hệ thống đo đếm của Công ty.

Qua xác minh, thời gian vi phạm được xác định từ kỳ 1/2022 đến kỳ 10/2026, kéo dài 58 tháng, với tổng sản lượng nước sử dụng trái phép là 1.316m³.

Ngày 6/11/2026, Xí nghiệp Nước Quảng Yên đã làm việc với khách hàng, lập biên bản xử lý vi phạm trong quản lý và sử dụng nước sạch, đồng thời thống nhất phương án truy thu. Tổng số tiền phải truy thu là 25.500.790 đồng.

Đến nay, khách hàng đã thừa nhận hành vi, ký biên bản làm việc và cam kết khắc phục hậu quả, nộp đầy đủ số tiền truy thu.

Khách hàng cần sử dụng nước sạch đúng quy định, không tự ý đấu nối đường ống hoặc lấy nước trước đồng hồ đo đếm.

Theo QUAWACO, hành vi tự ý đấu nối, lấy nước trước đồng hồ đo đếm không chỉ gây thất thoát tài sản, doanh thu của đơn vị cấp nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn kỹ thuật, rò rỉ đường ống, ảnh hưởng đến áp lực và chất lượng dịch vụ cấp nước đối với các khách hàng khác.

Đơn vị khuyến cáo khách hàng nghiêm túc thực hiện các quy định trong hợp đồng dịch vụ cấp nước, không tự ý can thiệp, đấu nối vào hệ thống đường ống khi chưa được cho phép.