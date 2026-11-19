“Mềm hóa” kiến thức pháp luật

Không khí hội thi tại Trung đoàn 246 trở nên sôi nổi ngay từ những phần thi đầu tiên. Bốn đội thi mang tên Lam Sơn, Tân Trào, Cứu Quốc và Cận Vệ, đại diện cho tổ chức đoàn của các tiểu đoàn và khối đại đội trực thuộc, đã mang đến những màn tranh tài được chuẩn bị công phu, thể hiện sự tự tin, tinh thần đoàn kết và khả năng sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Không đơn thuần là cuộc thi về kiến thức, mỗi phần thi còn là dịp để các đội thể hiện nhận thức, trách nhiệm của người quân nhân đối với việc chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 sôi nổi cổ vũ cho các đội thi.

Điểm khác biệt so với các hội thi trước là Ban tổ chức đã thiết kế nội dung thi thành ba phần gồm: “Giới thiệu về đội”; “Kiến thức pháp luật và xử trí tình huống”; “Thông điệp của người chiến sĩ”. Cách tổ chức này tạo sự kết hợp giữa kiểm tra kiến thức, rèn luyện khả năng vận dụng và tuyên truyền, giáo dục thông qua các hình thức thể hiện trực quan. Ở phần thi về kiến thức, các đội phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời trước những câu hỏi liên quan đến quy định pháp luật. Với phần xử trí tình huống, mỗi đội lựa chọn một vấn đề cụ thể để phân tích, đưa ra phương án giải quyết. Đặc biệt, phần thi về thông điệp của người chiến sĩ được thể hiện bằng những tiểu phẩm ngắn, phản ánh các vấn đề liên quan đến tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị.

Phần thi "Giới thiệu về đội" gây ấn tượng của đội thi Cận Vệ.

Thông qua cách tiếp cận này, những quy định pháp luật vốn có phần khô khan được chuyển tải bằng ngôn ngữ sân khấu gần gũi, dễ tiếp nhận. Những tình huống được tái hiện cũng giúp người xem nhận diện rõ hơn ranh giới giữa hành vi đúng và sai, giữa việc chấp hành nghiêm túc với những biểu hiện chủ quan, tùy tiện trong sinh hoạt và công tác. Qua đó, kiến thức không chỉ được tiếp nhận bằng việc nghe, đọc mà còn được củng cố thông qua quan sát, trao đổi, suy nghĩ và trực tiếp tham gia xử lý vấn đề. Theo dõi hội thi, chúng tôi nhận thấy, sự cổ vũ, hưởng ứng của khán giả, nhất là ở phần giao lưu trả lời câu hỏi, càng làm tăng tính tương tác, mở rộng phạm vi tiếp nhận kiến thức pháp luật trong toàn đơn vị.

Đánh giá về ý nghĩa của phương thức tổ chức này, Thượng tá Lương Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 246 cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật muốn đạt hiệu quả phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của bộ đội, lựa chọn nội dung thiết thực và phương pháp truyền đạt phù hợp. Thông qua hội thi, những quy định pháp luật được cụ thể hóa bằng các câu hỏi, tình huống và tiểu phẩm gần gũi, giúp cán bộ, chiến sĩ dễ tiếp thu, dễ ghi nhớ. Quan trọng hơn, mỗi người có điều kiện tự soi chiếu nhận thức, hành vi của mình để nâng cao trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật”.

Ý nghĩa thiết thực từ hội thi

Trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, chúng tôi được biết, mục tiêu sâu xa hơn của hội thi chính là tạo chuyển biến trong nhận thức về pháp luật, kỷ luật và ý thức chấp hành của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Thực tiễn cho thấy, một hành vi thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trước những quy định pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả không chỉ đối với cá nhân mà còn ảnh hưởng đến tập thể, uy tín đơn vị và nhiệm vụ chung. Vì vậy, giáo dục pháp luật phải hướng tới hình thành thói quen suy nghĩ, hành động đúng pháp luật trong mọi hoàn cảnh cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Phần thi "Thông điệp của người chiến sĩ" được các đội thi thể hiện ấn tượng, sâu sắc.

Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia hội thi, chiến sĩ Lương Hoàng Hải, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, bày tỏ: “Qua quá trình ôn luyện và tham gia các phần thi, chúng tôi hiểu thêm nhiều quy định pháp luật rất thiết thực. Có những vấn đề trước đây bản thân chưa thực sự chú ý, nhưng khi được đặt vào tình huống cụ thể mới thấy nếu thiếu hiểu biết hoặc xử lý thiếu thận trọng có thể dẫn đến vi phạm. Hội thi giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn rằng chấp hành pháp luật, kỷ luật phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất hằng ngày”.

Không dừng lại trong phạm vi đơn vị, hội thi còn thu hút được sự tham gia, giao lưu của đoàn viên, thanh niên các đơn vị kết nghĩa và địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đồng thời phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng cùng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Thiếu tá Dương Thanh Tùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn nhấn mạnh: “Thông qua hội thi, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên không chỉ là người trực tiếp thực hiện nghiêm pháp luật, kỷ luật mà còn trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong đơn vị và ngoài xã hội. Mỗi quân nhân cần nêu gương bằng hành động cụ thể, góp phần lan tỏa ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt”.

Ban tổ chức hội thi trao thưởng tặng các đội thi.

Có thể khẳng định, ý nghĩa của một hội thi tìm hiểu pháp luật không chỉ được đánh giá bằng thứ hạng của các đội mà quan trọng hơn là những kiến thức, bài học và chuyển biến nhận thức được đọng lại. Việc đội thi Cận Vệ (khối các đại đội trực thuộc) giành giải Nhất là sự ghi nhận xứng đáng đối với tinh thần nỗ lực, sự chuẩn bị nghiêm túc. Song, phần thưởng có ý nghĩa hơn cả chính là việc mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Từ hiệu quả của hội thi, theo Thượng tá Lương Quốc Khánh, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 246 tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sát với đặc điểm nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức pháp luật đầy đủ, tinh thần trách nhiệm cao; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.