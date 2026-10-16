Một học sinh tử vong sau vụ xô xát tại Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I

Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I (Ảnh minh hoạ).

Theo thông tin từ Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ 45 phút ngày 14/10/2026, tại khu vực cạnh nhà ăn thuộc địa điểm đào tạo Nam Đồng, phường Nam Đồng, TP Hải Phòng.

Thời điểm trên, hai nhóm học sinh khóa I (năm thứ hai) xảy ra xô xát. Hậu quả, em Hoàng Công H., sinh năm 2010, (trú tại xã Hà Đông, TP Hải Phòng) bị ngất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, giáo viên có mặt tại khu vực đã trực tiếp can ngăn, huy động lực lượng hỗ trợ, sơ cứu ban đầu và liên hệ cấp cứu 115.

Nhà trường phối hợp với gia đình đưa học sinh đến Bệnh viện Đa khoa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, điều trị. Khoảng 19 giờ ngày 15/10, em H. được đưa về nhà và đến khoảng 21 giờ cùng ngày, em không qua khỏi.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đã trình báo Công an phường Nam Đồng, phối hợp xác minh vụ việc. Các học sinh liên quan được đưa về trụ sở công an để làm rõ diễn biến; phụ huynh cũng được liên hệ, mời đến làm việc và giám hộ cho học sinh vi phạm.

Ban Giám hiệu cùng cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Hàng hải và Đường thủy I đến thăm hỏi, động viên, phối hợp với gia đình lo hậu sự cho em Hoàng Công H.